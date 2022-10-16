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"Газпром" перестане постачати газ, якщо Євросоюз введе обмеження ціни, – Міллер

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газпром

Якщо країни ЄС запровадять стелю цін на російський газ, Росія припинить постачання.

Про це заявив глава "Газпрому" Алєксєй Міллер, передає РБК.

Міллер пояснив, що запровадження ліміту порушує умови контрактів.

"Ми керуємося тими контрактами, які підписано. Таке одностороннє рішення – це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення постачання", – заявив Міллер.

Країни Євросоюзу вже кілька тижнів обговорюють стелю цін на газ із Росії і не лише, але погодити обмеження досі не вдалося.

Як повідомлялося, за підсумками січня-серпня 2022 року "Газпром" звітував про падіння видобутку газу на 14,6% або на 49,1 млрд кубометрів, порівняно з аналогічним періодом минулого року. За підсумками січня-липня 2022 року "Газпром" звітував про падіння видобутку на 12%, станом на 15 липня падіння видобутку становило 10,4%, на 15 червня – 6,4%.

"Газпром" методично зменшує експорт газу до країн ЄС, знаходячи для цього різноманітні пояснення. Зокрема, "Газпром" зупиняв постачання газу трубопроводом "Північний потік" нібито для проведення планово-попереджувальних робіт на газоперекачувальному агрегаті. Водночас компанія відмовлялася забирати відремонтовані газові турбіни для цього газогону з Німеччини або збільшувати транзит через Україну.

26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів. Поліція безпеки Швеції за результатами огляду місць витоків газу на газопроводах назвала їх причиню підводні вибухи, а також повідомила про докази саботажу.

За даними Reuters, російський президент Владімір Путін робить ставку на те, що рекордні ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими схилятиме Європу спонукати Україну до перемир’я у розв’язаній Росією війні на умовах Кремля.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+5
А чем харчеваться шариковы будут?
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16.10.2022 17:12
+4
вообщето цель и есть лишить парашу денег от ресурсов... да у орков всех логика напрочь отсутствует, ничего не поменялось)) еще в прошлом столетии они срали себе в подьезде на зло америке...
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16.10.2022 20:50
+3
Сжигать газ выгоднее наверное )
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16.10.2022 21:36
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А чем харчеваться шариковы будут?
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16.10.2022 17:12 Відповісти
Правильное решение! Так ему Обаме!
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16.10.2022 19:19 Відповісти
вообщето цель и есть лишить парашу денег от ресурсов... да у орков всех логика напрочь отсутствует, ничего не поменялось)) еще в прошлом столетии они срали себе в подьезде на зло америке...
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16.10.2022 20:50 Відповісти
назло
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16.10.2022 21:27 Відповісти
Сжигать газ выгоднее наверное )
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16.10.2022 21:36 Відповісти
ню-ню, і Ердоганичу не дасте?
остальним і нафіг не тра...
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16.10.2022 23:07 Відповісти
Значит хорошие сапоги-надо брать. В смысле ограничивать цену на газ. После5 беспредела который творит рашка на газовом рынке в нарушение контракта уменьшает поставки газа что влечет увеличение его цены из-за искусственного дефицита-тосле этого и ЕС должен занятся подобным пусть и в нарушение контракта-ведь русские первые начали нарушать. С гопником можно разговаривать только силой. Если ЕС не прогнется,то со временем только выиграет. А У Парашки начнется жесткий дефицит бюджета и она вынуждена будет согласиться
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17.10.2022 11:44 Відповісти
індусам газ потрібен, в них там холодно, навіть котли та батареї для опалення вже продають.
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17.10.2022 11:52 Відповісти
ta berit groshi rashi i vytrachayte na kompensatsiyu!
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17.10.2022 12:45 Відповісти
Налякав їжачка голою дупою.
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17.10.2022 17:00 Відповісти
 
 