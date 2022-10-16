Потік на виїзд з України вдруге за останні 5 місяців перевищив потік на вїзд, – Держприкордонслужба

Потік на виїзд із України через її західний кордон за тиждень з 8 по 14 жовтня зменшився приблизно на 3 тис. порівняно з попереднім тижнем – до 250 тис. осіб, водночас потік на в’їзд впав одразу на 26 тис. – до 239 тис. осіб.

За даними Держприкордонслужби, цього тижня, що почався масованим російським ракетним обстрілом, вдруге з 10 травня зафіксовано чистий тижневий відтік із країни, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Попереднього разу кількість тих, хто виїхав з України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав два тижні тому, але тоді чистий відтік склав відразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях.

Кількість легкових авто, що перетинають кордон, знизилося цього тижня до 125 тис. зі 133 тис. тижнем раніше, тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами незначно збільшилося – з 485 до 494.

Повернення відтоку людей з України – на 15 тис. осіб на тиждень – цього тижня підтвердила і прикордонна служба Польщі. За її даними, потік з України до Польщі зріс із 163 тис. осіб тижнем раніше до 165 тис., тоді як зворотний потік із Польщі в Україну знизився зі 176 тис. до 150 тис. осіб.

Загалом з початку війни до Польщі з України прибуло 7,03 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку пройшло 5,23 млн осіб.

За даними Держприкордонслужби, на тижні найбільший приплив в Україну був у середу-четвер – по 7 тис. осіб.

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Ще однією новиною цього тижня стала рекордна кількість іноземних громадян, які в'їхали в країну 14 жовтня: за даними прикордонного відомства, їх кількість склала близько 10 тис., тоді як у попередні дні війни рекордним значенням було 6-7 тис.

Нагадаємо, з 10 травня потік на в'їзд до України через західний кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. осіб. У подальші тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий притік склав рекордні 47 тис. чол.

Проте загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий притік за період з 10 травня по 23 вересня становив 409 тис. осіб. Проте за останні три тижні чистий відтік досяг 21 тис. осіб.

За даними УВКБ ООН на 11 жовтня, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 14,03 млн осіб, з них до Польщі – 6,78 млн, Росію (дані на 3 жовтня) – 2,85 млн осіб, Угорщину – 1,55 млн осіб, Румунію – 1,32 млн осіб, Словаччину – 851,8 тис. осіб, Молдову – 654,4 тис. осіб, Білорусь – 16,7 тис. осіб.