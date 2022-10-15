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Ілон Маск обіцяє продовжити фінансувати супутниковий інтернет Starlink в Україні

Новини БізнесЦензор Технології IT

маск

Американська компанія SpaceX продовжить фінансувати систему супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Про це американський підприємець, власник компанії Ілон Маск повідомив у Twitter.

"До біса з цим… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", – написав Маск.

Раніше видання CNN із посиланням на власні джерела повідомляло, що компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні, від яких залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

Пізніше власник SpaceX Ілон Маск у Twitter підтвердив, що компанія дійсно хоче відмовитися від фінансування послуг супутникової мережі Starlink для Україні.

"SpaceX не вимагає відшкодувати витрати, але й не може постійно фінансувати існуючу систему і направити ще кілька тисяч терміналів, які використовують у 100 разів більше даних, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", – зазначив він.

Маск також оцінив втрати компанії внаслідок роботи в Україні у $20 млн на місяць.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
Стільки образливих та іронічних коментарів . А він забов*заний був це робити ? Він брав гроші з нашого бюджету ? ( наприклад: на дороги , чи на допомогу біжанцям , та тому подібне ) . Може просто скажемо людині - Дякуємо !
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16.10.2022 21:33
+3
Здається мені, що хлопці з Пентагону, які є головними замовниками послуг у компаній Маска, провели виховну роботу. Геніальні люди завжди дуже швидко вчаться необхідному.
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16.10.2022 13:11
+2
Спостерігаємо, як мрійник, філантроп, колонізатор Марса і "людина-що-випередила-свій-час" (в уяві довірливої публіки) раптом скинув маску і показав свою істинну суть: брехливий, лицемірний мільярдер, якого в цьому житті цікавлять 2 речі: курс акцій його компанії на фондовій біржі та кількість фоловерів в ********-гівнограмах. Якщо відчує, що його прибутки і популярність в соцмережах падають - тоді підтримає (Україну чи рашку - байдуже, аби публіці подобалось і від цього отримати більший гешефт)
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15.10.2022 23:31
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вау, як швидко змінилась риторика
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15.10.2022 22:12 Відповісти
Elon Musk не вмієш ти як Бізнесмен дивитись у майбутнє (у завтрашній день, як каже наш Кличко)

Натякну - Металобрухт і Тесла
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15.10.2022 23:11 Відповісти
Спостерігаємо, як мрійник, філантроп, колонізатор Марса і "людина-що-випередила-свій-час" (в уяві довірливої публіки) раптом скинув маску і показав свою істинну суть: брехливий, лицемірний мільярдер, якого в цьому житті цікавлять 2 речі: курс акцій його компанії на фондовій біржі та кількість фоловерів в ********-гівнограмах. Якщо відчує, що його прибутки і популярність в соцмережах падають - тоді підтримає (Україну чи рашку - байдуже, аби публіці подобалось і від цього отримати більший гешефт)
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15.10.2022 23:31 Відповісти
На маска натиснули, у нього багато болючих місць. Республіканці зараз задіяли усі засоби, щоб переконати суспільство США, що Україну не треба підтримувати. Ілюша лише один і не самий топовий агітатор. Республіканський канал Fox, несе таке ніби це раша тудей з солов'їним лайном. І це канал з власником якого колись конфліктував Трамп, за те, що ніби канал замало його підтримував.
Невелике відео і всі питання відпадуть. ГЕББЕЛЬС ДЛЯ МІЛЕНІАЛІВ: як американський ведучий Такер Карлсон працює на роспропаганду https://www.youtube.com/watch?v=D0O3IbQX-0w
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16.10.2022 03:28 Відповісти
Зденый квартал деже и не рыпнулся хоть частично профинансиновать интернет для ВСУ
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16.10.2022 17:09 Відповісти
у нього осіння депресія, чи що?
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15.10.2022 22:13 Відповісти
Ні, проста жадібність і пристрсуванство
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15.10.2022 23:33 Відповісти
Критичні дні
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16.10.2022 15:59 Відповісти
Він подивився на зелених жлоьів та офігел: А что так можна?
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16.10.2022 17:11 Відповісти
та ні, то просто гедзики мільярдера
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17.10.2022 06:15 Відповісти
Скоріш за все- наслідки вживання анаші та інших препаратів, які розхитують стабільність психіки. Легалізація "трави" в штатах ще призведе до негативних наслідків, якщо буде без тормозів.
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17.10.2022 08:29 Відповісти
У нього акції Тесли впали в ціні в 2 рази. Для бізнеса це проблема. Не дивийтеся що його штормить, але він з Україною!
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17.10.2022 11:14 Відповісти
а інші компанії отримують мільярди доларів ...-----------Не скавчи Ілона. Після перемоги передамо тобі доброго сальца з часником до борщу...)
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15.10.2022 22:23 Відповісти
Теперішній висер твіт Маска чимось нагадує його провокативні заяви з купівлею цього ж Твітера: Купляю-поки не купляю, покажіть скільки реальних акаунтів-у вас багато ботів-не купляю. Схоже, для цього мільярдера такі заяви - всього-лиш гра. Гра, з якої він хоче зрубати більше бабла.
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15.10.2022 23:22 Відповісти
https://www.bbc.com/news/technology-63254883

Elon Musk under federal investigation over Twitter deal
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16.10.2022 00:53 Відповісти
Акции Тесла обвалились на треть за месяц. Минус 350 млрд. Долларов!!!! В глазах инвесторов маск или благородный филантроп или сказочный долп.... Репутация стоит больших денег.
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16.10.2022 04:03 Відповісти
Прозріння чи все таки надавили...ось в чому питання
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16.10.2022 04:57 Відповісти
З ним просто ввічливо поговорили представники податкової служби США...
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16.10.2022 11:40 Відповісти
Здається мені, що хлопці з Пентагону, які є головними замовниками послуг у компаній Маска, провели виховну роботу. Геніальні люди завжди дуже швидко вчаться необхідному.
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16.10.2022 13:11 Відповісти
Стільки образливих та іронічних коментарів . А він забов*заний був це робити ? Він брав гроші з нашого бюджету ? ( наприклад: на дороги , чи на допомогу біжанцям , та тому подібне ) . Може просто скажемо людині - Дякуємо !
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16.10.2022 21:33 Відповісти
 
 