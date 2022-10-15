Уряд продовжив строки подачі повторних заявок на отримання виплат для переселенців

Внутрішньо переміщені особи, яким не вдалося оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок "Дія", зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.

Відповідне рішення про продовження строку Кабінет міністрів ухвалив 14 жовтня, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соціального захисту населення та написати ще одну заяву або ж надіслати її поштою.

В Мінрегоіні наголошують, що органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її – навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

У разі виникнення проблем у внутрішніх переселенців при поданні заяв чи взятті на облік, треба звернутися до Мінреінтеграції за телефонами: 15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань; +38 (066) 813-62-39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.