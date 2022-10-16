Кабмін оприлюднив умови отримання пільгових кредитів на відновлення зруйнованих підприємств

Кабінет міністрів затвердив умови нової програми пільгових кредитів для мікро-, малого та середнього бізнесу на відновлення частково або повністю зруйнованих внаслідок бойових дій виробничих потужностей.

Відповідне рішення прийнято урядом на засіданні 14 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"За нашими оцінками, програмою зможуть скористатися від кількох сотень до тисячі підприємств, майно яких було викрадене, знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій. Наша мета – якомога скоріше відновити ділову активність цих підприємств, щоб люди знову мали роботу", – прокоментувала рішення перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Згідно з ухваленим рішенням, підприємці зможуть отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до 5 років на суму до 60 млн грн (без урахування раніше виданих кредитів за програмами держпідтримки). Виконання зобов'язань по таких кредитах частково (до 80%) буде забезпечуватись державною гарантією.

Умови для отримання кредиту:

виробничі потужності підприємства зруйновані повністю чи частково, або викрадені внаслідок війни чи окупації (що підтверджено документально);

підприємство здійснювало господарську діяльність протягом року до широкомасштабного наступу рф (що підтверджено даними річної фінзвітності станом на 1.01.2022 р.);

відновлювальні виробничі потужності розташовані не ближче 50 км від зони бойових дій, не знаходяться під окупацією.

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Як повідомлялося, низка українських банків призупинила видачу пільгових кредитів за державними програмами "5-7-9%" для бізнесу та "Доступна іпотека 7%" через заборгованість держави, яка має компенсувати ставку за ними через Фонд розвитку підприємництва (ФРП).

Водночас у проєкті державного бюджету України на 2023 рік передбачено понад 16 млрд гривень на програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".

За даними Мінфіну, загалом із моменту старту програми суб’єкти підприємництва станом на 10 жовтня отримали від уповноважених банків 48 393 кредити на загальну суму 143,57 млрд грн, з яких 31 303 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 57,51 млрд грн.