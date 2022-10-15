У Росії заявляють про обстріл нафтобази біля Бєлгорода після удару по електропідстанції

Місцева влада повідомляє про влучання снаряда у нафтобазу у Білгородському районі.

Про це заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє російський Інтерфакс.

"У нас знову обстріл. Один із снарядів потрапив у нафтобазу на території Білгородського району. Знаходжуся на місці події. МНС уже бореться з вогнем. Загрози поширення немає", – повідомив чиновник.

❗В Белгородском районе один из снарядов попал в нефтебазу, произошел пожар, но угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков:https://t.co/auKVKGY8Lk — Ведомости (@Vedomosti) October 15, 2022

Напередодні Гладков повідомляв про влучання ракети у підстанцію 110 кВт у Бєлгороді, внаслідок чого частина міста опинилася без світла. Вранці суботи він повідомив про відновлення електропостачання в обласному центрі.