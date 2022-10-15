Кияни мають зменшити споживання електроенергії на 40%, – ДТЕК

Щоб уникнути віялових відлючень електроенергії мешканці Києва маютьс зменшити споживання електроенергії у суботу на 35-40%.

Про це генеральний директор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні черговий важкий для енергетики день. Тому прошу сьогодні перейти в режим максимальної економії споживання. Наша ціль для всього міста Київ – 35-40% скорочення! Трохи згодом дамо географію (по місту) можливих відключень на сьогодні", – написав він.

Голова компанії також закликав бізнес вимкнути світлову рекламу.

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Як повідомлялося, раніше "Укренерго" закликало мешканців Києва, а також Київської та Чернігівської областей обмежити споживання електроенергії увечері 15 жовтня через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російського ракетного удару.

Своєю чергою компанії "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" попередили про велику імовірність відключень електроенергії з 18:00 до 23:00.