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Нацбанк витратив за тиждень ще $600 мільйонів для підтримки курсу гривні

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валюта

Чистий продаж валюти Національним банком України (НБУ) минулого тижня несуттєво знизився – до $604,9 млн із $608,5 млн тижнем раніше, тоді як у два попередні тижні він регулятор продава значно більше – $862 млн та $737,8 млн відповідно.

За даними Нацбанку, з 10 по 14 жовтня він придбав $8,3 млн, що відповідає звичайним обсягам купівлі в період війни, а продав – $613,2 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На готівковому ринку гривня за підсумками тижня зміцнилася приблизно на 0,3 грн – до близько 40,7 грн/$, незважаючи на девальвацію на початку тижня приблизно на 0,45 грн через масований російський обстріл української енергетичної інфраструктури.

Як повідомлялося, у вересні обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні і $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3 4 млрд).

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Як повідомлялося, у вересні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $2,75 млрд порівняно з $1,33 млрд у серпні і $1,2 млрд у липні, проте все одно залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3 4 млрд).

Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $3,13 млрд та 111 млн євро, а продав $20,09 млрд 1,79 млрд євро.

У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2,47 млрд та 111 млн євро, а продаж – $17,32 млрд та 1,79 млрд євро.

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня, за даними НБУ, становили $23,9 млрд.

Автор: Михайло Орлюк
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Конечно когда в стране сущестует два курса один фиксированый 37 по которому покупают через банковскую систему импортеры и продают экспортеры , а второй "рыночный" по которому можно продать $ по 41, зарабатывая как минимум 10% то ни какого государственных золотовалютноых резервов не хватит его просто весь скупят и перепродадут к тому же когда сущестует два курса то это двойной удар потому, чть экспортом заниматься не выгодно так как валютную выручку надо продавать в резервы по 36, 6 , а расходы надо платить по 41 таким образом падает производство на экспорт на те де 10% и в целом ВВП и это не совпадение а специальная коррупционная схема которую организовал НБУ. Главу НБУ поменяли , а схемы остались.
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15.10.2022 19:05 Відповісти
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16.10.2022 10:55 Відповісти
У людей нет денег а Нацбанк продает почти по миллтарду.Кому непонятно,наверно самим себе,один ворюга испарился с награбленным,поставили другог и так по кругу!
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16.10.2022 17:08 Відповісти
Цікаво, кому ця видимість ринку валюти потрібна зараз? Як така "ринковість" допомагає мені/країні жити?
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16.10.2022 17:56 Відповісти
 
 