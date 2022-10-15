Саудівська Аравія виділить $400 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні
Новини БізнесЦензор Фінанси
Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман оголосив про виділення Україні гуманітарної допомоги на суму $400 млн.
Про це повідомило офіційне інформаційне агентство країни SPA за підсумками його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, передає Інтерфакс-Україна.
Принц наголосив на "позиції Королівства підтримувати все, що сприятиме деескалації, і готовності Королівства продовжувати посередницькі зусилля", зазначає SPA.
Своєю чергою Зеленський привітав спадкоємця з призначенням прем'єр-міністром минулого місяця, а також подякував йому за голосування Ер-Ріяда на Генасамблеї ООН разом зі 142 іншими країнами за рішення, що засуджує рішення Росії про анексію.
Бен Салман підкреслив, що голосування за резолюцію випливає з його прихильності до принципів Статуту ООН та міжнародного права, а також його прихильності до поваги державного суверенітету та принципів добросусідства та вирішення конфліктів мирними засобами.
Президент України заявив, що два лідери домовилися працювати над звільненням українських військовополонених, які утримує Росія.
Будь ласка, зачекайте...