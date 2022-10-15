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Новини Енергетика
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Житомирщина (133) Черкащина (70) Чернігівщина (111) електроенергія (2970)

Мешканців ще трьох областей закликали обмежити використання електроенергії (оновлено)

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электричество,свет,электроэнергия

Мешканців Києва та Київській області, а також Житомирщини, Черкащини та Чернігівщини закликають обмежити електроенергії у вечерні години з 17:00 до 23:00.

Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив в ефірі національного телемарафону в суботу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хочу закликати всіх громадян у Київській області, у Києві, на Житомирщині, Черкащині та Чернігівщині мінімізувати сьогодні з 17:00 до 23:00 використання електроенергії", – сказав Тимошенко.

"Якщо не зберемося і не мінімізуємо енергоспоживання, справді, можуть бути відключення", – додав заступник голови Офісу президента.

Він також звернувся до комерційних підприємств – заправок, невеликих магазинів, кафе – також сьогодні обмежити споживання електроенергії, зокрема, вимкнути підсвітку.

Тимошенко наголосив, що фахівці працюють над усуненням наслідків обстрілу.

"Сподіваюся, що сьогодні все буде відновлено і потрібно буде перечекати один день", – сказав він.

Як повідомлялося, раніше "Укренерго" закликало мешканців Києва та Київської областей обмежити споживання електроенергії увечері 15 жовтня через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російського ракетного удару.

Своєю чергою компанії "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" попередили про велику імовірність відключень електроенергії з 18:00 до 23:00.

Автор: Юлiя Недашківська
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ще одна тимошонка щось закликає... До дупи всю дЄрьмОПу, бо там зрадник на раднику, а радник на зраднику як в прямому так і в переносному сенсі...
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16.10.2022 10:35 Відповісти
 
 