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Новини Енергетика
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Київ (4324) електроенергія (2970) ДТЕК (1262)

Киян та мешканців області попередили про можливі відключення електроенергії

Новини БізнесЦензор Енергетика

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Через значні руйнування енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" може впровадити стабілізаційні відключення електроенергії у Києві та області.

Про це повідомляють пресслужби "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

"Станом на 15 жовтня, з високою ймовірністю ці відключення відбудуться в пікові години – зранку до 13 години та ввечері з 18:00 до 23:00. Через складність пошкоджень інфраструктури, відключення можуть відбуватися більше, ніж 4 години. Точний термін відключення буде залежати від стану енергосистеми та розпоряджень НЕК "Укренерго", – йдеться у повідомленні.

Списки вулиць та населених пунктів, яких стосується відключення, будуть розміщені на сайтах та соцмережах компаній.

У компанії також закликали мешканців столиці споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 18:00 до 23:00.

Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

Раніше НЕК "Укренерго" повідомила, що внаслідок удару з боку російських військових 15 жовтня, на Київщині був сильно пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури

Автор: Юлiя Недашківська
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