БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5597 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
1 831 0
Київ (4324) Київська область (240) електроенергія (2970) Укренерго (1381)

Росія завдала ракетного удару по енергетичному об’єкту на Київщині, мешканців закликають скоротити електроспоживання

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія

НЕК "Укренерго" повідомила, що внаслідок удару з боку російських військових 15 жовтня, на Київщині був сильно пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об‘єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Київа та центрального регіону", – йдеться у повідомленні.

Водночас диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень.

Компанія закликала споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 23:00 години.

"Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", – підкреслили в "Укренерго".

Також заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram закликав мешканців Києва та Київської області сьогодні максимально обмежити використання електроенергії у вечірні часи.

"Після підступного обстрілу об'єкту енергетичної інфраструктури на Київщині, маємо серйозні наслідки, але їх можна мінімізувати. Все, що необхідно – сьогодні максимально раціонально підійти до споживання електроенергії...Але, якщо цієї поради не дотриматися, матимемо ускладнення і доведеться знову діставати свічки та отримувати всі супутні з відсутністю електрики наслідки", – наголосив він.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 