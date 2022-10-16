Росія завдала ракетного удару по енергетичному об’єкту на Київщині, мешканців закликають скоротити електроспоживання

НЕК "Укренерго" повідомила, що внаслідок удару з боку російських військових 15 жовтня, на Київщині був сильно пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні ворог здійснив черговий варварський напад на критичну інфраструктуру. В результаті об‘єкт енергетичної інфраструктури на Київщині зазнав тяжких руйнувань. Спеціалісти НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб відновити надійність енергоживлення Київа та центрального регіону", – йдеться у повідомленні.

Водночас диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень.

Компанія закликала споживачів ощадливо споживати електроенергію, особливо з 17:00 до 23:00 години.

"Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи", – підкреслили в "Укренерго".

Також заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram закликав мешканців Києва та Київської області сьогодні максимально обмежити використання електроенергії у вечірні часи.

"Після підступного обстрілу об'єкту енергетичної інфраструктури на Київщині, маємо серйозні наслідки, але їх можна мінімізувати. Все, що необхідно – сьогодні максимально раціонально підійти до споживання електроенергії...Але, якщо цієї поради не дотриматися, матимемо ускладнення і доведеться знову діставати свічки та отримувати всі супутні з відсутністю електрики наслідки", – наголосив він.