США оголосили про нову військову допомогу Україні на $725 мільйонів
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Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні $725 млн військової допомоги.
Відповідний документ опублікувала пресслужба Білого дому.
Зазначається, що виділені кошти спрямують на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони та надання військової освіти і підготовки.
У Пентагоні уточнили, що новий пакет допомоги містить:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
- 23 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 5 тис. 155-мм снарядів RAAM;
- 5 тис. одиниць протитанкової зброї;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);
- понад 200 транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
- стрілецьку зброю та понад 2 млн набоїв до нього;
- медичні засоби.
Зазначається, що це оголошення сталося після зустрічі міністра оборони США Ллойда Остіна з міністрами оборони майже 50 країн у межах Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі цього тижня, на якій лідери зобов’язалися надати додаткову допомогу у сфері безпеки.
У Пентагоні додали, що за час роботи адміністрації Байдена США надали Україні безпекової допомоги на понад $18,2 млрд.
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Так ось, рішенням конгресу за цією програмою було виділено 11 мільярдів доларів для постачання військової допомоги. Президент Байден не використав цей канал. Він поставив цим каналом військової допомоги на суму лише 8,7 мільярда доларів. І військової допомоги на 2,3 мільярда доларів до закінчення фінансового 2022 він не поставив.
Побачивши те, що наближається кінець фінансового 2022 року, конгресмени Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії звернулися з проханням з вимогою до президента Сполучених Штатів негайно реалізувати повноваження, надані конгресом США президенту США для того, щоб використати ці кошти 2,3 млрд доларів. Це майже два місяці постачання військової допомоги на тому рівні, на якому Сполучені Штати постачали цю військову допомогу Україні попередньої сім з половиною місяців.
Суми цієї достатньо для поставки, наприклад, тисячі хаймарсів. Тобто можна було б поставити якщо не тисячі, але десятки чи сотні хаймарсів, танків Абрамс, бойових машин Бредлі, постачання протиповітряних систем, систем протиповітряної оборони, протиракетної оборони, які українці просили протягом усього цього часу, починаючи з лютого, просячи на початку. закрити небо, просячи надати авіацію, просячи надати системи протиповітряної оборони і Сполучені Штати не надали жодного, ні другого, ні третього. І якби ці кошти були б надані або тим, або іншим, або третім способом, або в якійсь комбінації, то ці спроби тероризування українських громадян внаслідок цих атак, які Путін здійснює останні дні - цих втрат не було б або вони були б набагато скромнішими. Не загинули б люди, не було б зруйновано критичної інфраструктури.