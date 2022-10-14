Netflix у листопаді запустить дешевшу підписку з рекламою

Починаючи з листопада Netflix запровадить свій новий рівень підписки – Basic with Ads, що матиме меншу вартість, проте міститиме рекламу.

Про це повідомляє The Verge, передає AIN.UA.

Підписникам цього рівня буде доступний майже весь контент, що є на Netflix, окрім невеликої кількості телевізійних шоу та фільмів.

Користувачі рівня Basic with Ads будуть отримувати в середньому чотири-п’ять хвилин реклами на годину перегляду контенту. Кожна реклама триватиме від 15 до 30 секунд і розміщуватиметься до та під час фільму. Крім того, абоненти Basic with Ads не зможуть завантажувати вміст на свої пристрої, а якість відео обмежена 720p/HD.

При цьому невелика добірка телевізійних шоу та фільмів буде недоступна для абонентів Basic with Ads через ліцензійні обмеження, над подоланням яких Netflix уже працює.

Basic with Ads планується запустити 3 листопада 2022 року спочатку в обмеженій кількості країн. Першими стануть США, Австралії, Бразилії, Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Кореї, Мексиці, Іспанії та Великобританії.