Кабмін виділив 43 мільйони на компенсацію комунальних витрат за надання житла переселенцям

Кабінет міністрів виділив із резервного фонду Держбюджету понад 43,3 млн грн на відшкодування комунальних витрат за червень громадам, які безоплатно прихистили внутрішніх переселенців у комунальних та державних закладах, а також приватних закладах освіти.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"У червні було залучено близько 6,5 тис. закладів комунальної та державної форм власності та надано прихисток понад 46 тис. громадянам", – зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Проєкт розпорядження розроблений на основі узагальненої Мінрегіоном інформації, отриманої від обласних військових адміністрацій та профільних міністерств. Компенсація від держави йде на покриття витрат на воду, світло, газ, вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет і вугілля.

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Раніше Кабмін вніс зміни до порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги за розміщення внутрішньо переміщених осіб. Так, із 1 вересня компенсацію на оплату комунальних послуг мають змогу також отримувати юридичні та фізичні особи підприємці, які надали безоплатно тимчасове житло ВПО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на своєму засіданні 30 вересня ухвалив рішення вдвічі підвищити розмір компенсацій українцям, які надали житло переселенцям.