Перші два термінали скрапленого газу в Німеччині мають запрацювати протягом трьох місяців

Перші два із п’яти LNG-терміналів, які будує Німеччина, мають бути готовими до експлуатації наприкінці 2022-початку 2023 року.

Про це заявила речниця Мінекономіки Німеччини Беате Барон на брифінгу, передає Укрінформ.

Барон поінформувала, що ведеться робота над створенням п'яти державних плавучих терміналів, а також "із великою імовірністю" до них додасться один приватний проєкт.

"Запуск перших двох державних плавучих терміналів – у Вільгельмхафені та Брунсбютлі – запланований на зламі років (кінець 2022-початок 2023)", – сказала Барон.

За її словами, ведуться роботи зі спорудження усієї необхідної інфраструктури.

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Потужність терміналів – мінімально 5 млрд кубометрів на рік. Однак у першій фазі потужність, як очікується, буде дещо меншою.

Усі п'ять терміналів мають бути введені в експлуатацію не пізніше зими 2023/2024 років. За даними Міністерства економіки Німеччини, тоді проєкт вийде на потужність щонайменше 25 млрд кубометрів скрапленого газу на рік.

Влада розраховує, що за рахунок скрапленого газу вдасться покрити третину поточних потреб Німеччини в газі.

Так звані плавучі сховища обладнані установками регазифікації (FSRU). Плавучі установки, на відміну від стаціонарних терміналів, забезпечують імпорт і подальшу переробку скрапленого природного газу в дуже короткі терміни.

5 травня 2022 року в німецькому портовому місті Вільгельмсхафен відбулася церемонія закладки першого каменя на будівництві терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG).