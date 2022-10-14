"Укрпошта" випустила нові поштові марки "Слава Збройним Силам України!". ФОТО

"Укрпошта" до Дня захисників та захисниць України випустила поштові марки "Слава Збройним Силам України!"

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Аркуш "Слава Збройним Силам України!" – благодійний випуск, частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу ЗСУ.

До аркуша увійшли 6 поштових марок з ілюстраціями військовослужбовців, кожна з яких відображає окремий вид збройних сил та окремий рід українських військ.

Випуск здійснено за підтримки Збройних Сил України.

"Сьогодні "Укрпошта" представила перші 6 родів і військ ЗСУ. У майбутньому ми плануємо розширяти цю серію. І щоб подякувати військовим не словом, а ділом, 8 грн з кожної марки буде спрямовано на підтримку армії", – прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Блок виконано у графічному стилі. Кожна поштова марка відображає образи сучасних українських захисників з різних підрозділів військ, що призначені для безпосереднього ведення або всебічного забезпечення бою, та містить емблему відповідного виду та роду військ. Вони втілюють відвагу, сміливість і незламність українського воїнства в боротьбі з російським окупантом. 6 ілюстрацій – це структура Збройних Сил України:

Десантно-штурмові війська Сухопутні війська Військово-морські сили Повітряні сили Сили спеціальних операцій Сили територіальної оборони

Автор поштового випуску, присвяченого нашим захисникам, – український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Співробітництво з "Укрпоштою" він розпочав після того, як відправив на конкурс ескізів одну зі своїх робіт. Після цього художник отримав пропозицію від компанії розробити ескізи поштової продукції "Вільні. Незламні. Непереможні", які "Укрпошта" презентувала до 31 річниці Незалежності України.

Тираж маркового аркуша – 1 млн примірників. Вартість маркового аркушу – 120 грн, із яких 48 грн – благодійний внесок. До аркуша також випущено конверт "Перший день", тематичні художні конверти та листівки до кожного з родів військ, що окрім сюжетів містять кольори і емблеми родів військ ЗСУ.

Придбати поштовий випуск "Слава Збройним Силам України!" можна починаючи з 14 жовтня в міських відділеннях "Укрпошти" по всій країні, а також у офіційному онлайн-магазині. Крім того, новий поштовий випуск традиційно продаватиметься на офіційних онлайн-магазинах "Укрпошти" на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.

На продаж конверту "Перший день" у відділеннях будуть діяти обмеження – не більше двох на одне замовлення. Онлайн можна буде замовити до 10 маркових аркушів, 10 художніх конвертів та 10 листівок одного виду на одне замовлення. Також у продажі доступні брендовані світшоти.

Марковий аркуш "Слава збройним Силам України!", художні конверти, листівки та конверт першого дня зі спецпогашенням власники філабонементу отримають разом з іншими випусками жовтня.