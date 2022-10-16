У Єврокомісії бачать ще одну можливість скоротити постачання російського газу

Природний газ із родовищ у Східному Середземномор’ї може допомогти замінити скорочення постачання цього ресурсу з Росії до Європи.

Про це заявила член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон, передає Інтефакс-Україна з посиланням на Associated Press.

Сімсон пояснила, що регіон зможе відігравати все більш значущу роль як постачальник газу в короткостроковій та середньостроковій перспективі.

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Вона додала, що постачання російського газу до ЄС на даний момент становить 10%, тоді як до лютого поточного року цей показник становив 40%.

Крім цього, Сімсон наголосила на важливості переходу країн Євросоюзу на відновлювані джерела енергії.

Сімсон зазначила, що середземноморський регіон має високий потенціал для виробництва відновлюваного водню і що ЄС прагне налагодити партнерські відносини з місцевими країнами. Вона додала, що Брюссель перебуває на просунутій стадії переговорів із Єгиптом із цього питання, і відповідної угоди сторони можуть досягти вже наступного місяця на конференції ООН зі зміни клімату в Каїрі.