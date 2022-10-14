Кабмін доручив виплачувати пенсії на деокупованих територіях без звернень громадян

Кабінет міністрів доручив Пенсійному фонду України відновлювати виплату пенсій на деокупованих територіях без звернень громадян, при цьому сама виплата здійснюватиметься через "Укрпошту".

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, внесено зміни до постанови Кабміну "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану" від 26 лютого 2022 року №162.

Передбачено, що в разі отримання від "Укрпошти" повідомлення про відновлення технічної можливості здійснювати виплату пенсій у деокупованих населених пунктах територіальних громад Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської або Херсонської областей Пенсійному фонду України терміново без звернень одержувачів забезпечити відновлення виплати пенсій, які було припинено в період з 1 серпня.

Виплату відновлених пенсій постановлено здійснювати через "Укрпошту" особисто пенсіонеру.