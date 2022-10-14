Кабмін доручив виплачувати пенсії на деокупованих територіях без звернень громадян
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Кабінет міністрів доручив Пенсійному фонду України відновлювати виплату пенсій на деокупованих територіях без звернень громадян, при цьому сама виплата здійснюватиметься через "Укрпошту".
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, внесено зміни до постанови Кабміну "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану" від 26 лютого 2022 року №162.
Передбачено, що в разі отримання від "Укрпошти" повідомлення про відновлення технічної можливості здійснювати виплату пенсій у деокупованих населених пунктах територіальних громад Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської або Херсонської областей Пенсійному фонду України терміново без звернень одержувачів забезпечити відновлення виплати пенсій, які було припинено в період з 1 серпня.
Виплату відновлених пенсій постановлено здійснювати через "Укрпошту" особисто пенсіонеру.
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