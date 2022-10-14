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Офіс генпрокурора вирішив купити нові авто по 1,7 мільйона за штуку

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hyundai

Офіс Генерального прокурора 5 жовтня оголосив тендер на придбання двох мінівенів на загальну суму 3,47 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.

Згідно із умовами тендеру, прокурорам потрібні чорні дев’ятимісні мінівени Hyundai Staria по очікуваній ціні 1,73 млн грн за кожен.

Як відзначає видання, ця модель із футуристичним дизайном у стилі космічного корабля була представлена виробником у минулому році. Автомобілі повинні мати фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира.

Також вони мають бути оснащені системою електронної стабілізації в русі, системою сповіщення про пасажирів позаду, антиблокувальною системою гальмування, асистентами допомоги при старті в гору та запобігання повторному зіткненню.

Крім того, вимагається наявність клімат-контролю із системою антизапотівання, камера заднього огляду та задній парктронік. Інтер’єр передбачає текстильну оббивку сидінь і шкіряне оздоблення керма. Передні сидіння, кермо й дзеркала будуть із підігрівом, причому останні – з електроприводом.

Сукупності всіх цих вимог відповідає передньопривідна версія Hyundai Staria 8AT 2WD у комплектації Business, яка в салоні коштує 1,73 млн грн за автомобіль 2022 року випуску.

Автор: Михайло Орлюк
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Для офісу генпрокурора війни немає? Це саме необхідне, що треба купити за наші податки зараз? А на дрони і на захист від іранських дронів населення, яке аж ніяк не жирує, збире.
С"ки.
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14.10.2022 23:59 Відповісти
нуу, значить на офіс генпрокурора супер крутий бюджет був на 2022 передбачений.
і вчасно з казни профінансований! - це ж вам не військова зимова форма. дороги і номенклатура в пріоритеті.
от тепер рєбята спішать отоварити поки рік не сплив.
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15.10.2022 00:40 Відповісти
Ухуели совсем борзые
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15.10.2022 06:32 Відповісти
Розстріл на місці
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15.10.2022 09:20 Відповісти
 
 