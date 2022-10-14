Зруйнована окупантами Кременчуцька ТЕЦ перейшла у власність Полтавської області

Полтавська обласна рада взяла на баланс Кременчуцьку теплоелектроцентраль, яка забезпечувала теплом більшу частину квартир містян і була зруйнована російською ракетою.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Кременчуцька ТЕЦ – на балансі області. Нещодавно уряд ухвалив рішення про передачу цілісного майнового комплексу теплоелектроцентралі, а на сьогоднішній сесії обласної ради депутати проголосували за те, щоб прийняти ТЕЦ у власність області", – написав Лунін.

Вн додав, що такий формат запропонувала обласна адміністрація, щоб надалі відновити роботу теплоцентралі.

"Найкращий варіант стабільного теплопостачання в Кременчуці – диверсифікувати теплопостачання, збудувавши автономні котельні по місту. Це наша основна мета зараз і на подальші роки", – зазначиві Лунін.

Кременчуцька ТЕЦ була знищена ракетним ударом РФ 24 квітня 2022 року, внаслідок чого загинув працівник, ще семеро людей зазнали поранень. Влада області запропонувала споживачам ТЕЦ шукати альтернативні джерела теплової енергії.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці.