Україна та Індонезія домовилися про взаємне скасування візових вимог

Кабінет міністрів затвердив угоду між урядами України та Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 14 жовтня.

"Затверджено угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індонезія про взаємне скасування візових вимог. Угодою передбачено можливість громадян держав договірних сторін, які користуються дійсними паспортами для виїзду за кордон, в’їжджати, прямувати транзитом і перебувати на території держави іншої сторони без віз строком: до 30 днів протягом кожного візиту громадян України в Індонезію; до 30 днів протягом 60 днів для поїздок громадян Республіки Індонезія в Україну", – написав Мельничук.