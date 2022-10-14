НАБУ повідомило про підозру народній депутатці від "Слуги народу" через брехню в декларації
Новини БізнесЦензор Влада Корупція
Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили народній депутатці України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4,4 млн грн.
Як повідомляє пресслужба НАБУ, її дії кваліфікували за ч.1 ст.366-2 Кримінального кодексу України ("Умисне декларування недостовірної інформації").
"Слідство встановило, що народна обраниця не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн", – зазначається у повідомленні.
Підставою для розслідування зазначених фактів стали результати перевірки, проведеної Національним агентством із питань запобігання корупції.
НАБУ не називає прізвища депутатки, проте за даними агентства Інтерфакс-Україна, йдеться про Анну Колісник ("Слуга народу").
Минулого року НАЗК з'ясувало, що вона не вказала у декларації нежитлове приміщення у Харкові, яке їй належить на 25%.
У своїх поясненнях народний депутат сказала, що загубила документи, і тому не подала коректну інформацію про цю нерухомість. НАЗК ці пояснення не врахувало, бо в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ця інформація є.
Також декларант не вказала інформацію про те, що користується квартирою у Києві вартістю 1,6 млн грн. Сама вона стверджувала, що "забула" це зробити, бо на момент декларації вже тривалий час не використовувала це житло, хоча й отримувала від держави кошти на компенсацію вартості його оренди.
Крім цього, народний депутат не задекларувала мотоцикл Honda 2014 року випуску, який вона купила в 2017 році.
Анна Колісник стала народною депутаткою у 25 років. До цього вона працювала судовим експертом у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.
Будь ласка, зачекайте...
згадався сирисири-івський анекдот про те як жінка приїздить з курорту із повними валізами грошей, але номіналом 1 рубель...
Де взяла?
Заробила.
Та за тебе, більше рубля, ніхто й не дасть.
А я, більше й не брала...
Ця служка явно брала значно більше, причому виключно конвертованою валютою.
а ця особь до 25 років встигла отримати 2 вищі освіти, пропрацювати судовим експертом, війти в тісний контакт з якимось Пшонкою, куратором моні на виборах в Харкові
займалась сигаретним бізнесом, мала долю в якомусь ЛТД, стала співвласником нежитлового приміщення в Харкові, має в сумські обл. кажись однушку,
в Києві дві квартири, любить ганяти на байку який теж має
короче,
як казав яник
а ви знаєте як він працює?
коли спитали звідки у сина, саші-стоматолога мільярди.
то ця дівчинина маюудь теж по 72години на добу куярила,
прямо, ***, з пелинок, коли під себе срала, сама виносила та ще й прала свої пеленки...
от так треба працювати
Чи може, якийсь презик не влаштовував своїх на всі теплі місця, щоб красти?
А хто не обяцяв зняти недоторканність?
- "Жив би краще за царя".
- "Як це?"
- "Я б ночами ще шив"..
Може, ця особа ночами підробляє.
.....
Тут якось один приїхавший як біженець, молодик (не буду називати національність , не українець), якось мені каже : "Ти тут давно, все знаєш.. Можеш мені роботу знайти , щоб ХОЧ 5000 євро на місяць".
Я йому кажу : "Перший - кілером, але , можливо , недовго, другий - шльондрою (ну не тільки ж жінкам можна, а то якась дискрімінація ).
Чи не на часі?
У Німеччині судові експерти про таку зарплатню і не мріють.
Зрозуміло, що з такими обставинами НЕ ВИГІДНО у Європу.
А я пам"ятаю, що зарплатня , якщо перевести на доляри, була у 1991 році у слідчих міліції (в середньому ) 20 долярів, а прокурори та судді рівноцінного фаху офіційну зарплатню мали ще меншу.
та й можна бути задоволеним тим, що маєш
Нічого не доводиться до кінця.
"Да здравствует Украина - самая гуманная страна в мире!"
Тільки ось найнезахищеним в Україні від цього гірше та гірше.
Якщо б була незворотність покарання хоч як у Китаї, то навіть війни в Україні не було б. А жили б люди, не гірше за німців
міг би бути.
та найближчі років 10 це тільки мрії
30 березня 2021 року поведінка Анни Колісник на засіданні Верховної Ради України викликала широкий резонанс у ЗМІ та в суспільстві після того, як під час доповіді головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака про «загрозу воєнній безпеці держави» депутатка в телефонному листуванні надіслала повідомлення такого змісту: "Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны"
ВОНА ПРОСТО АДАПТУВАЛАСЯ ДО НОВИХ УМОВ
І НА СЛОВАХ ДЕКЛАРУЄ ВЖЕ НЕ ТАЙОЖНИЙ СОЮЗ,
А ЄВРОПУ.