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НАБУ (1378) декларація (474) електронне декларування (420) підозра (95) Анна Колісник (1)

НАБУ повідомило про підозру народній депутатці від "Слуги народу" через брехню в декларації

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колісник

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили народній депутатці України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4,4 млн грн.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, її дії кваліфікували за ч.1 ст.366-2 Кримінального кодексу України ("Умисне декларування недостовірної інформації").

"Слідство встановило, що народна обраниця не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду (володіння) двох квартир у Києві, частки у нежитловому приміщенні у Харкові та автівки. Сукупна вартість цього майна, яке мала, але не відобразила в декларації нардепка, перевищує 4,4 млн грн", – зазначається у повідомленні.

Підставою для розслідування зазначених фактів стали результати перевірки, проведеної Національним агентством із питань запобігання корупції.

НАБУ не називає прізвища депутатки, проте за даними агентства Інтерфакс-Україна, йдеться про Анну Колісник ("Слуга народу").

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Минулого року НАЗК з'ясувало, що вона не вказала у декларації нежитлове приміщення у Харкові, яке їй належить на 25%.

У своїх поясненнях народний депутат сказала, що загубила документи, і тому не подала коректну інформацію про цю нерухомість. НАЗК ці пояснення не врахувало, бо в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ця інформація є.

Також декларант не вказала інформацію про те, що користується квартирою у Києві вартістю 1,6 млн грн. Сама вона стверджувала, що "забула" це зробити, бо на момент декларації вже тривалий час не використовувала це житло, хоча й отримувала від держави кошти на компенсацію вартості його оренди.

Крім цього, народний депутат не задекларувала мотоцикл Honda 2014 року випуску, який вона купила в 2017 році.

Анна Колісник стала народною депутаткою у 25 років. До цього вона працювала судовим експертом у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+35
Роботяща дівчинка. Стільки мільйонів має, що не пам'ятає їм ліку.
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14.10.2022 18:17
+22
А у тебе не виникло питань, як може судовий експерт, а потім нардеп, за менш ніж 5 років роботи на державній службі "заробити" тільки одного нерухомого майна на 4.4 млн?!!
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14.10.2022 19:09
+21
яка талановита корабельна сосна із родини сукнаріду.
згадався сирисири-івський анекдот про те як жінка приїздить з курорту із повними валізами грошей, але номіналом 1 рубель...
Де взяла?
Заробила.
Та за тебе, більше рубля, ніхто й не дасть.
А я, більше й не брала...
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14.10.2022 18:38
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Роботяща дівчинка. Стільки мільйонів має, що не пам'ятає їм ліку.
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14.10.2022 18:17 Відповісти
яка талановита корабельна сосна із родини сукнаріду.
згадався сирисири-івський анекдот про те як жінка приїздить з курорту із повними валізами грошей, але номіналом 1 рубель...
Де взяла?
Заробила.
Та за тебе, більше рубля, ніхто й не дасть.
А я, більше й не брала...
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14.10.2022 18:38 Відповісти
Їй було тільки 25.
Ця служка явно брала значно більше, причому виключно конвертованою валютою.
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14.10.2022 19:35 Відповісти
Та ні , вона просто дуже роботяща , ото ж копійочка до копійочки ((
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16.10.2022 22:45 Відповісти
хитрый а#ус не дает жить по совести..
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14.10.2022 18:28 Відповісти
що забула задекларувати - то таке, хто не без гріха. А от мене зацікавило інше - до депутатства працювала судовим експертом!!! Чи це не ця особа робила експертизу по ділу зайцевої (що на шаленій швидкості вбила шістьох)? Коли розділили вину з Дроновим, який до вбивчої швидкості ніяким боком.
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14.10.2022 18:57 Відповісти
А у тебе не виникло питань, як може судовий експерт, а потім нардеп, за менш ніж 5 років роботи на державній службі "заробити" тільки одного нерухомого майна на 4.4 млн?!!
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14.10.2022 19:09 Відповісти
а я про шо
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14.10.2022 19:27 Відповісти
мама підприємець у неї
а ця особь до 25 років встигла отримати 2 вищі освіти, пропрацювати судовим експертом, війти в тісний контакт з якимось Пшонкою, куратором моні на виборах в Харкові
займалась сигаретним бізнесом, мала долю в якомусь ЛТД, стала співвласником нежитлового приміщення в Харкові, має в сумські обл. кажись однушку,
в Києві дві квартири, любить ганяти на байку який теж має
короче,
як казав яник
а ви знаєте як він працює?
коли спитали звідки у сина, саші-стоматолога мільярди.
то ця дівчинина маюудь теж по 72години на добу куярила,
прямо, ***, з пелинок, коли під себе срала, сама виносила та ще й прала свої пеленки...
от так треба працювати
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15.10.2022 00:24 Відповісти
де вони таких падлюк назбирали в зелене оте шобло . як можна так до списку записувати кого попало -- ЦЕ ПАРЛАМЕНТ. ЧИ ЯК ЦЕ ВАШУ МАТЬ ПОНИМАТЬ.......
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15.10.2022 07:26 Відповісти
А Що, в Україні раніш було інакше?
Чи може, якийсь презик не влаштовував своїх на всі теплі місця, щоб красти?
А хто не обяцяв зняти недоторканність?
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15.10.2022 15:36 Відповісти
У Єврея питають: " Як би ти жив, коли б був царем?"
- "Жив би краще за царя".
- "Як це?"
- "Я б ночами ще шив"..
Може, ця особа ночами підробляє.
.....
Тут якось один приїхавший як біженець, молодик (не буду називати національність , не українець), якось мені каже : "Ти тут давно, все знаєш.. Можеш мені роботу знайти , щоб ХОЧ 5000 євро на місяць".
Я йому кажу : "Перший - кілером, але , можливо , недовго, другий - шльондрою (ну не тільки ж жінкам можна, а то якась дискрімінація ).
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15.10.2022 15:43 Відповісти
Які п'ять років, в 17 закінчилась школа, 5 років інститута, виходе 22, за три роки стільки заробообиообить
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17.10.2022 07:12 Відповісти
Ой яка, виявляється, прибуткова робота судовим експертом.
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14.10.2022 19:31 Відповісти
Пригадуєте докази про швидкість з якою летіла зайцева?... вони були "зфабриковані"...
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14.10.2022 21:27 Відповісти
в якій інстанції?..
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14.10.2022 21:28 Відповісти
До речі, а чому ніхто не запитує у преЗедента про ті 74 мільйони доларів які він разом зі своїм босом Коломошою вивели з Приватбанку?
Чи не на часі?
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14.10.2022 19:33 Відповісти
Коломойского обвиняют в выводе 4.5 млрд долларов вообще то.
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15.10.2022 15:49 Відповісти
Його Європа запитує де він мільярд узяв собі на офшор та він мовчить , а ти тут про якісь 74 мільйони (( забувся яжнелох , може собі дозволити ((
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16.10.2022 22:49 Відповісти
На самом деле все очень просто решить. Что "забыл" внести в декларацию, конфисковывается, и становится собственностью государства. Независимо от того, это деньги, недвижимость или транспортное средство, или еще что.
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14.10.2022 20:58 Відповісти
це вже точно корупція.. нежитлове приміщення в Харкові і живе в "квартирі" .... страшне..
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14.10.2022 22:05 Відповісти
Нічого собі, яка зарплатня стала в Україні у держслужбовців!!
У Німеччині судові експерти про таку зарплатню і не мріють.
Зрозуміло, що з такими обставинами НЕ ВИГІДНО у Європу.
А я пам"ятаю, що зарплатня , якщо перевести на доляри, була у 1991 році у слідчих міліції (в середньому ) 20 долярів, а прокурори та судді рівноцінного фаху офіційну зарплатню мали ще меншу.
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14.10.2022 22:32 Відповісти
Отож бачиш - бігом додому , тут заробітки такі що тобі не снилися , а ти поміж німцями мучишся , 1991 згадуєш ((
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16.10.2022 22:52 Відповісти
шльондрою виховання не дозволяє.
та й можна бути задоволеним тим, що маєш
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16.10.2022 23:04 Відповісти
Шо опять "выбросили из контекста"?
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14.10.2022 22:59 Відповісти
Можна тільки поспівчувати країні, в якій такі депутати приймають закони. Біда
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14.10.2022 23:42 Відповісти
25 лет - а память не в дугу!)
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14.10.2022 23:57 Відповісти
"Маю право на помилку" (c)
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15.10.2022 02:36 Відповісти
Когда за слуг голосовали, кто То читал их первую десятку? Ладно одного дятлА выбрали. Но как можно было голосовать за стадо Баранов?
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15.10.2022 04:41 Відповісти
А из кого ещё может состоять стадо, возглавляемое бараном? Риторический вопрос
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15.10.2022 09:34 Відповісти
Браво.
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16.10.2022 21:55 Відповісти
там якщо добре потрусити у ВР . то можна на десяток ХАЙМАРСОВ наколядувати --- отримують скоти компенсацию за житло маючи по три квартири . а кивам. рабиновичам волошинам . королевський яки перед войной драпонули та прочим виродкам зарплату та компенсации кожного мисяця нараховують . це в той час як хлопчик на дорози яблука продае щоб ЗСУ допомогти
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15.10.2022 07:19 Відповісти
Наївний )) десяток хаймарсів вони за день по ресторанах пропивають (( їх як потрусити - можна весь флот США разом з ************ придбати ((
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16.10.2022 22:55 Відповісти
Ну не флот, а чого Не чуть Зять Кучми, Пінчук цей хоче відсидітись та ЗСУ не помогати
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17.10.2022 07:25 Відповісти
Нічого не буде тій куові! Справа закриється. Навіть мінімального штрафу не матиме
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15.10.2022 08:20 Відповісти
як про діамантових пророрів, як про суддю львова... як про всіх інших.. в Україні швидко забувається.
Нічого не доводиться до кінця.
"Да здравствует Украина - самая гуманная страна в мире!"
Тільки ось найнезахищеним в Україні від цього гірше та гірше.
Якщо б була незворотність покарання хоч як у Китаї, то навіть війни в Україні не було б. А жили б люди, не гірше за німців
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16.10.2022 18:36 Відповісти
Ти віриш у ідеальність суспільного ладу Китаю ? (( Тоді мабуть тобі при кпсс було як у материній пазусі ((
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16.10.2022 22:58 Відповісти
вдосконалісті немає в керівництві жодної країни. Я висловив припущення - якщо б в Україні корупціонерів так карали як в Китаї, то рівень був би на порядок більший.
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16.10.2022 23:09 Відповісти
Хотів сказати на порядок менший ? ((
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16.10.2022 23:14 Відповісти
рівень життя більший, рівень корупції менший.
міг би бути.
та найближчі років 10 це тільки мрії
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17.10.2022 00:01 Відповісти
Дивлячись на оце все від "зелених" мене вражає те, шо вава-піаніст посідає у "народному рейтингу" видатних українців ДРУГЕ місце... Це просто пздц!.. Українці знову наступають на граблі, обираючи корупцію, крадівництво, порушення законів та Конституції на рівні топ-чинуш...
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15.10.2022 09:53 Відповісти
"народний рейтинг" на "марафоні єдиному " (( які в дідька українці - засранці які на прохання економити електроенергію верещать що їм не дають телевізор дивитися (( хробаки що жеруть , сруть і відосики дивляться ,біогумус щоб культурно ((
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16.10.2022 23:02 Відповісти
Так цей список на Банковій складали, шо не понятно це перше, по друге народ який вірив регіоналам зразу Порошенку чі ще якомусь проєвропейському політику не повіре, потрібний--- переходік, от цей переходік 95 квартал, а далі може вже людина буде голосувати на європейські партії, і це не факт
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17.10.2022 07:23 Відповісти
У жовтні 2019 Анна Колісник була підозрюваною в отриманні 30 тисяч доларів за непідтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості.

30 березня 2021 року поведінка Анни Колісник на засіданні Верховної Ради України викликала широкий резонанс у ЗМІ та в суспільстві після того, як під час доповіді головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака про «загрозу воєнній безпеці держави» депутатка в телефонному листуванні надіслала повідомлення такого змісту: "Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны"
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15.10.2022 10:10 Відповісти
допоки отаки суки будуть в ВР ми з лайна довго будемо вилазити --- сидить ота падлина ганна в депутатах ще й зарплату отримуе . компенсации . оздоровчи . а цю паню давно пора в буцигарню . щоб тварина свалить не успела из этой страны . щоб наволочки шила в колонии
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17.10.2022 05:46 Відповісти
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15.10.2022 12:56 Відповісти
Не промахнуться,якщо підозра буде кожному із тіпа слуги не народу й іншим жопаблокам.
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15.10.2022 13:04 Відповісти
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15.10.2022 15:49 Відповісти
Яким місцем заробила?
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15.10.2022 19:23 Відповісти
Судовий експерт, "управитель з адміністративної діяльності, економіст", входить до комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики... і "загубила" документи та "забула" оформити? Ну, таке
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15.10.2022 19:34 Відповісти
Зе ВЛАДА ЦЕ ПРОДОВЖЕННЯ ВЛАДИ ЯНУКОВОЩА.
ВОНА ПРОСТО АДАПТУВАЛАСЯ ДО НОВИХ УМОВ
І НА СЛОВАХ ДЕКЛАРУЄ ВЖЕ НЕ ТАЙОЖНИЙ СОЮЗ,
А ЄВРОПУ.
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15.10.2022 21:52 Відповісти
Хіба тільки вона одна збрехала. Там копнути, то мотжна про війну забути ...
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16.10.2022 16:51 Відповісти
Эта власть ***** погубит Украину,вся надежда только на ЗСУ!
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16.10.2022 17:29 Відповісти
Так включила дурня на всю потужність, як кажуть- ти дурень, тобі дуже добре. Побачимо, що буде далі і чим це все закінчиться.
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17.10.2022 02:03 Відповісти
Парламент потрібно зменшувати мінімум в 2 рази, а краще як в Англії, тоді в 3-и рази, нехвата в Україні Порядних та Честних людей
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17.10.2022 07:16 Відповісти
БЫЛА МРАЗЬЮ..И ОСТАЛАСЬ МРАЗЬ
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17.10.2022 08:12 Відповісти
 
 