В уряді Росії визнали падіння видобутку газу

Видобуток газу в Росії у 2022 році може впасти орієнтовно на 10%.

Про це віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив у кулуарах "Російського енергетичного тижня", повідомляє Інтерфакс.

"Я точно цифру не скажу, але якщо експорт буде як сьогодні, до 10% приблизно зниження може бути", – сказав чиновник.

У 2021 році видобуток газу в Росії склав 763 млрд куб. м.

Як повідомлялося, за підсумками січня-вересні 2022 року російський "Газпром" видобув 313,3 млрд кубометрів газу, що на 17,1% або на 64,8 млрд куб. м менше, ніж за аналогічний період торік.

При цьому експорт газу до країн далекого зарубіжжя за вказаний період впав на 40,4% або на 58,9 млрд кубометрів – до 86,9 млрд куб. м.