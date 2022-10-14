Кабмін припинив дію угоди з Росією про реекспорт товарів

Кабінет міністрів припинив дію протоколу між урядами України та РФ щодо реалізації угоди про реекспорт товарів.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 14 жовтня.

"Припинено дію протоколу між урядом україни та Урядом РФ по реалізації угоди про реекспорт товарів та порядок видачі дозволу на реекспорт від 15 квітня 1994 року в двосторонніх відносинах між Україною та РФ", – написав Мельничук.