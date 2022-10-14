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Новини Макроекономіка
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реекспорт (7) росія (11712)

Кабмін припинив дію угоди з Росією про реекспорт товарів

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

кабмин

Кабінет міністрів припинив дію протоколу між урядами України та РФ щодо реалізації угоди про реекспорт товарів.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 14 жовтня.

"Припинено дію протоколу між урядом україни та Урядом РФ по реалізації угоди про реекспорт товарів та порядок видачі дозволу на реекспорт від 15 квітня 1994 року в двосторонніх відносинах між Україною та РФ", – написав Мельничук.

Автор: Галина Ялівець
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А чи не зарано? Війна з московитами триває лише 8 з гаком років.
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15.10.2022 09:59 Відповісти
 
 