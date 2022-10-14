В уряді Росії планують збільшити експорт нафти попри санкції

Експорт нафти з Росії за підсумками 2022 року може зрости на 8% попри запроваджені країнами Європи та США санкції.

Про це віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив у ході панельної дискусії у рамках "Російського енергетичного тижня", повідомляє Інтерфакс.

"Ми цього року очікуємо, якщо говорити про нафтову галузь, навіть вищі обсяги видобутку порівняно з минулим роком. Не набагато, але вище. Експорт буде вищим приблизно на 8%", – сказав Новак.

"Наші нафтові компанії змогли переорієнтуватися на нові ринки, змогли налагодити нові логістичні ланцюжки, відповідно знайти нові механізми оплати, у тому числі переходи на розрахунки в національні валюти. Ми зараз бачимо стабільну ситуацію і щодо забезпечення внутрішнього ринку, і щодо реалізації на експорт" , – додав російський чиновник.

Раніше Новак говорив, що видобуток нафти в РФ за підсумками 2022 року може становити 525-530 млн тонн, що приблизно відповідає рівню 2021 року.

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Як повідомлялося, на початку жовтня набув чинності восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який, зокрема, передбачає юридичну базу для запровадження обмеження цін на російську нафту.

Своєю чергою країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту. Міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з лютого 2023 року.

У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.