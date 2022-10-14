Експорт металобрухту з України впав з початку року у 13 разів, – Митна служба

Українські підприємства у січні-вересні поточного року знизили експорт брухту чорних металів у 12,9 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 35,28 тис. тонн.

Про це йдеться у статистиці, оприлюдненій Державною митною службою, передає Інтерфакс-Україна.

У грошовому вираженні експорт металобрухту за цей період скоротився у 13,9 раза – до $12,64 млн.

У той самий час, за дев'ять місяців країна скоротила імпорт металобрухту в натуральному вираженні в 11,1 раза – до 1,55 тис. тонн. У грошовому вираженні ввезення брухту знизилося в 9,7 раза – до $3,28 млн.

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Ввезення металобрухту в січні-вересні здійснювалося в основному з Туреччини (78,87% поставок у грошовому вираженні), РФ (14,09%) та Кіпру (5,4%); експорт – до Туреччини (59,42%), Польщі (15,34%) та Німеччини (9,41%).

Крім того, метпідприємства України в січні-вересні-2022 не імпортували продукти прямого відновлення заліза з руди за кодом 7203 – гарячебрикетованого заліза, що є замінником чавуну та металобрухту, але експортували 258 тонн даної продукції до Індії (104%) тис.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році збільшила експорт металобрухту у 17,2 раза порівняно з попереднім роком – до 615,69 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт металобрухту зріс у 25,2 раза – до $238,9 млн.