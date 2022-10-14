"Зерновозами возили вибухівку": Путін вигадав нову причину для блокування експорту українського зерна
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Росія заблокує роботу "зернового коридору" з українських портів, якщо виявиться, що ним доставили вибухівку для вибуху на Керченського мосту в окупований Крим.
Про це російський президент Владімір Путін заявив під час пресконференції в Астані, повідомляє РБК.
За словами Путіна, російська ФСБ вважає, що вибухова речовина ймовірно була відправлена морем з Одеси, але наразі точно не встановлено, чи було це зроблено за допомогою зерновозів.
"Ми не знаємо, чи за допомогою зерновозів відправили з Одеси вибухівку. Якщо гумкоридори для постачання зерна для найбідніших країн використовуються для вчинення терактів, це поставить під питання функціонування коридорів. Але поки що таких даних у нас немає", – сказав Путін.
Відповідаючи на питання про те, чи Росія готує якусь відповідь через ці звинувачення він сказав: "Знаєте, що, відповідь проста, закриємо і з кінцем. Але спочатку потрібно встановити це достовірно. Поки такої інформації немає".
Як повідомлялося, раніше президент РФ Владімір Путін вже заявляв про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів, оскільки українське зерно нібито йде не в країни, що розвиваються, а до Європи. Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. Однак позицію Путіна підтримав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.
У Кремлі також заявляли про невиконання умов "зернової угоди", строк якої спливає наприкінці жовтня, у частині скасування всіх обмежень на експорт російського зерна та добрив.
Угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".
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Шантаж это
2 Цензор - если уж "прямая речь, то на языке оригинала".
А втім зовсім не про це - "зерновозы" це балкери або сухогрузи, чи ті колесні ватажівки з причепом якими ви вивозили наше збіжжя з зверносховищ? Чи може муковози - бо люди кажуть безпечніще везти порох ніж муку.
Лякає гнида .. Знає ж падло що меле х.йню , але всеодно її меле . Під цим приводом вирішив знову натиснути на цю - больову точку .
Цікава аргументація.
а 8 років
це походу якийсь одеський ропан до чогось там прилип, а перед самим вибухом відлип і лежав на вцілілому огризку мосту, чекав поки його знайдуть щоб високоточну експєртізу над ним зробили.
от як тільки зробить, так одразу слід в Одесу і приведе, а поки йому тільки пахне Одесою
.. таке вже потвора ліпить, що хіба тільки ердоган йому повірить