БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5802 відвідувача онлайн
Новини ВладаТранспортАграрний ринок
5 228 16
зерно (1691) Крим (1033) порт (1322) путін (912) зернові (1096) Керченський міст (117)

"Зерновозами возили вибухівку": Путін вигадав нову причину для блокування експорту українського зерна

Новини БізнесЦензор Влада Транспорт Аграрний ринок

путін,міст,керченський

Росія заблокує роботу "зернового коридору" з українських портів, якщо виявиться, що ним доставили вибухівку для вибуху на Керченського мосту в окупований Крим.

Про це російський президент Владімір Путін заявив під час пресконференції в Астані, повідомляє РБК.

За словами Путіна, російська ФСБ вважає, що вибухова речовина ймовірно була відправлена ​​морем з Одеси, але наразі точно не встановлено, чи було це зроблено за допомогою зерновозів.

"Ми не знаємо, чи за допомогою зерновозів відправили з Одеси вибухівку. Якщо гумкоридори для постачання зерна для найбідніших країн використовуються для вчинення терактів, це поставить під питання функціонування коридорів. Але поки що таких даних у нас немає", – сказав Путін.

Відповідаючи на питання про те, чи Росія готує якусь відповідь через ці звинувачення він сказав: "Знаєте, що, відповідь проста, закриємо і з кінцем. Але спочатку потрібно встановити це достовірно. Поки такої інформації немає".

Читайте також: Путін знову погрожує глобальною продовольчою кризою через санкції проти Росії

Як повідомлялося, раніше президент РФ Владімір Путін вже заявляв про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів, оскільки українське зерно нібито йде не в країни, що розвиваються, а до Європи. Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. Однак позицію Путіна підтримав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

У Кремлі також заявляли про невиконання умов "зернової угоди", строк якої спливає наприкінці жовтня, у частині скасування всіх обмежень на експорт російського зерна та добрив.

Угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+9
А что зерновозы с Одессы плылы через керченский мост? Ну вы поняли что ***** не нужен повод. Он сам его придумает, как бы маразматически тупо он не выглядел.
показати весь коментар
14.10.2022 16:59
+6
"Он ******###ыйф,владим путин,чтоб вы поняли". Це цитата нєвінно убієнного Бориса Нємцова.
показати весь коментар
14.10.2022 17:01
+3
*** долбойоб
показати весь коментар
14.10.2022 16:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*** долбойоб
показати весь коментар
14.10.2022 16:58 Відповісти
пора думати про гарпуни і реальну можливість знищення флоту чф рф
показати весь коментар
14.10.2022 18:09 Відповісти
А что зерновозы с Одессы плылы через керченский мост? Ну вы поняли что ***** не нужен повод. Он сам его придумает, как бы маразматически тупо он не выглядел.
показати весь коментар
14.10.2022 16:59 Відповісти
Плыли "в Болгарию" которая говорит что вообще фуры не было у них

Шантаж это
показати весь коментар
14.10.2022 17:04 Відповісти
Под вашими постами, поскольку на русском (не москальском языке)
2 Цензор - если уж "прямая речь, то на языке оригинала".
А втім зовсім не про це - "зерновозы" це балкери або сухогрузи, чи ті колесні ватажівки з причепом якими ви вивозили наше збіжжя з зверносховищ? Чи може муковози - бо люди кажуть безпечніще везти порох ніж муку.
показати весь коментар
14.10.2022 22:40 Відповісти
"Он ******###ыйф,владим путин,чтоб вы поняли". Це цитата нєвінно убієнного Бориса Нємцова.
показати весь коментар
14.10.2022 17:01 Відповісти
.Зерновозами вибухівку !!! . Зерновозами КАРЛ !!
Лякає гнида .. Знає ж падло що меле х.йню , але всеодно її меле . Під цим приводом вирішив знову натиснути на цю - больову точку .
показати весь коментар
14.10.2022 17:50 Відповісти
Данних немає, але вони так вважають.
Цікава аргументація.
показати весь коментар
14.10.2022 19:38 Відповісти
а на білорусь з четирох сторін
а 8 років
показати весь коментар
14.10.2022 19:59 Відповісти
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти! руSSкому міру повірити -себе обманути!
показати весь коментар
14.10.2022 22:09 Відповісти
вибухова речовина відправлена морем з Одеси..

це походу якийсь одеський ропан до чогось там прилип, а перед самим вибухом відлип і лежав на вцілілому огризку мосту, чекав поки його знайдуть щоб високоточну експєртізу над ним зробили.
от як тільки зробить, так одразу слід в Одесу і приведе, а поки йому тільки пахне Одесою

.. таке вже потвора ліпить, що хіба тільки ердоган йому повірить
показати весь коментар
15.10.2022 00:13 Відповісти
Треба не зупинятися в знищенні чорноморського флоту парашії якщо накладе на зерновий меморандум.
показати весь коментар
15.10.2022 04:50 Відповісти
Ну, зрозуміло ж, що в Україні тієї вибухівки (котра нам під час війни абсолютно не потрібна!), як у дурня махорки. Тому ми нею й "годуємо" пів світу. пуйло продовжує згодовувати своєму насєлєнію казочки про нас, вигадуючи їх на льоту.
показати весь коментар
15.10.2022 10:07 Відповісти
наступит время и ***** будет заблокирован причем навсегда...
показати весь коментар
15.10.2022 11:27 Відповісти
ООН заявил что все зерновозы проходили проверку
показати весь коментар
15.10.2022 12:16 Відповісти
Цена вопроса дать Украине ракеты на 300 км. И тогда все блокировки куйла пойдут вслед за его кораблем.
показати весь коментар
15.10.2022 12:59 Відповісти
 
 