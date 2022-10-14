"Зерновозами возили вибухівку": Путін вигадав нову причину для блокування експорту українського зерна

Росія заблокує роботу "зернового коридору" з українських портів, якщо виявиться, що ним доставили вибухівку для вибуху на Керченського мосту в окупований Крим.

Про це російський президент Владімір Путін заявив під час пресконференції в Астані, повідомляє РБК.

За словами Путіна, російська ФСБ вважає, що вибухова речовина ймовірно була відправлена ​​морем з Одеси, але наразі точно не встановлено, чи було це зроблено за допомогою зерновозів.

"Ми не знаємо, чи за допомогою зерновозів відправили з Одеси вибухівку. Якщо гумкоридори для постачання зерна для найбідніших країн використовуються для вчинення терактів, це поставить під питання функціонування коридорів. Але поки що таких даних у нас немає", – сказав Путін.

Відповідаючи на питання про те, чи Росія готує якусь відповідь через ці звинувачення він сказав: "Знаєте, що, відповідь проста, закриємо і з кінцем. Але спочатку потрібно встановити це достовірно. Поки такої інформації немає".

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Як повідомлялося, раніше президент РФ Владімір Путін вже заявляв про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів, оскільки українське зерно нібито йде не в країни, що розвиваються, а до Європи. Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. Однак позицію Путіна підтримав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

У Кремлі також заявляли про невиконання умов "зернової угоди", строк якої спливає наприкінці жовтня, у частині скасування всіх обмежень на експорт російського зерна та добрив.

Угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".