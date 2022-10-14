Міноборони виплатило військовим 83% грошового забезпечення за вересень

Міністерство оборони профінансувало військовим частинам 83% щомісячного грошового забезпечення за вересень. Зокрема, це стосується нарахувань за тарифними розрядами відповідно до займаних посад, виплат за вислугу років та окладу за військовим званням.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У Міноборони нагадали, що у 2022 році в умовах відбиття широкомасштабного збройного вторгнення РФ на територію України, раз на квартал відбувається перегляд державного бюджету на поточний рік, а оскільки Міноборони щомісячно здійснює фінансування потреб грошового забезпечення військовослужбовців в обсязі, який було передбачено на рік, то може відбуватися деяка затримка виплати коштів.

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Це повʼязано із необхідністю внесення Верховною Радою змін до державного бюджету.

Так, Міністерство оборони України нагадує, що у серпні виплати відбулися із затримкою до двох тижнів. Після отримання рішення парламенту, Міноборони опрацювало фінансування грошового забезпечення військовослужбовців впродовж двох днів.

Як повідомлялося, витрати державного бюджету на грошове утримання військовослужбовців у серпні зросли до 87,8 млрд грн, що на 41,6% більше, ніж у липні (62 млрд грн).