Для ремонту "Північного потоку" треба замінити велику частину труби, – глава "Газпрому"

Голова правління "Газпрому" Алєксєй Міллер заявив, що для відновлення роботи "Північного потоку", ймовірно, знадобиться заміна великої частини пошкоджених трубопроводів.

Про це він повідомив в ефірі "Пєрвого каналу", передає Reuters.



Як відомо, у вересні були пошкоджені газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2", внаслідок чого стався масштабний витік газу.



Обидва трубопроводи, протяжністю понад 1000 км (620 миль) під водою, на момент розривів не працювали.



"Фахівці кажуть, що для того, щоб відновити роботу після такого терористичного акту, потрібно фактично відрізати дуже великий шматок труби, на великій відстані, і фактично побудувати нову ділянку на цій ділянці", – сказав Міллер.



Він додав, що цю трубу доведеться піднімати, водночас це буде важко, адже "вона заповнена морською водою на сотні кілометрів". Раніше очільник "Газпрому" заявив, що ремонт пошкоджених газопроводів "Північного потоку" триватиме більше року.

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Нагадаємо, що 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Поліція безпеки Швеції за результатами огляду місць витоків газу на газопроводах назвала їх причиню підводні вибухи, а також повідомила про докази саботажу. Водночас Росія заявляла про готовність відновити постачання газу до Європи вцілілою гілкою "Північного потоку-2", запустити цей газогін раніше неодноразово пропонував російський президент Владімір Путін.

Наразі розслідування інцидентів із витоком газу з "Північних потоків" ведуть Швеція та Данія. Також, за інформацією Associated Press, очікується формування міжнародної групи для розслідування – за участю, зокрема, Німеччини, Данії та Швеції.