Електронну чергу на кордоні запустять менш як за місяць, – Мінінфраструктури

Пілотний проєкт "Електронна черга перетину кордону", який покликаний зменшити затори на пропускних пунктах, запрацює менш, ніж за місяць.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, передає Укрінформ.

"Зараз готуємося запустити пілотний проєкт "Електронна черга перетину кордону" ("єЧерга") на першому пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Це важливо, в першу чергу, для комфорту водіїв, а також – для організації роботи пунктів пропуску, адже вони – наше обличчя, перше, що бачать перевізники, прибуваючи в Україну з інших країн. І часто це два різні світи з порівнянням, на жаль, не на нашу користь, отож будемо це виправляти", – сказав він у коментарі агентству.

Найєм додав, що необхідність в проєкті "єЧерга" виникла через збільшення навантаження на автомобільні пункти пропуску.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну морські і повітряні шляхи були заблоковані, а кількість товарів, які перевізники переправляють автівками через кордон з того часу невпинно збільшується. За вересень фізичний обсяг цього експорту склав 1,4 млн тонн, що більше на 400 тис. тонн, ніж у березні цього ж року.

"Пункти перетину кордону працюють перевищуючи свою проєктну здатність. Міністерство інфраструктури України наразі спільно з Митною та Прикордонною службою паралельно реалізують проєкт "Відкритий кордон", щоб збільшити пропускну спроможність ПП – розбудовують прикордонну інфраструктуру, збільшують існуючі і відкривають нові пункти пропуску", – розповів Найєм.

Водночас, каже заступник міністра, проєкт "єЧерга" дозволить скоротити час перебування водія в фізичній черзі біля кордону. При цьому, вони зможуть очікувати в комфортних, пристосованих для відпочинку місцях, а "не жити на узбіччі".

Раніше у Мінінфраструктури обіцяли, що сервіс "Електронна черга" на прикордонних пунктах пропуску запрацює у жовтні.