Акціонери українського "Альфа-Банку" готові віддати банк державі, – ЗМІ

Акціонери українського "Альфа-Банку" готові передати контроль над банком державі чи іншому акціонеру у разі ухвалення відповідного рішення урядом або Національним банком. Водночас вони заявляють про готовність докапіталізувати його у іншому випадку на $1 млрд.

Про це йдеться у листі співвласника банку Михайла Фрідмана голові Нацбанку Андрію Пишному, передає Інтерфакс-Україна.



"На нашу думку, приватні інвестиції – це найкращий варіант. Водночас, якщо уряд чи Національний банк схилиться до рішення, що "Альфа-Банк Україна" має контролюватись державою чи іншим акціонером, ми готові безоплатно передати акції банку", – зазначив він.



Фрідман пояснив необхідність такого звернення скоординованою медіаатакою проти банку та гучними заявами в пресі щодо його майбутнього, що викликає занепокоєння клієнтів.



За його словами, у жовтні в Брюсселі заплановані зустрічі представників банку з регуляторними органами ЄС щодо можливості практичної реалізації докапіталізації на $1 млрд за рахунок заморожених санкціями коштів.



"Окремо зазначу, що ми ніколи не ототожнювали інвестиції в капітал банку зі зняттям персональних санкцій. Нам дуже шкода, що в Україні інформацію було викривлено", – додав акціонер "Альфа-Банку Україна".



Водночас Фрідман заявив, що акціонери з повагою поставляться до рішення державних органів передати контроль над банком державі або іншому акціонеру і не оскаржуватимуть рішення в судах.



"Якщо у нас буде можливість інвестувати в банк та відновлення України – ми підтверджуємо свою готовність, у разі ухвалення рішення щодо націоналізації "Альфа-Банку Україна", хотів би запевнити вас, що процес передачі банку новому власнику пройде максимально комфортно", – наголосив Фрідман.



Він також висловив сподівання на підтримку співробітників та клієнтів банку з боку Національного банку задля координації такого переходу.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Чи потребує "Альфа Банк" докапіталізації на $1 мільярд"

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 жовтня ухвалила закон про націоналізацію системно важливих банків. "Альфа Банк" - єдиний банк з переліку системно важливих, який належить російським олігархам, проти яких введено міжнародні санкції внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше українські політики заговорили про проблеми в українському "Альфа Банк" та необхідності його докапіталізації в $1 млрд. Зокрема, по це казав очільник фракції "Слуга народу" в паламенті Давід Арахамія. Ще раніше видання Wall Street Journal повідомило, що російський бізнесмен Михайло Фрідман готовий перевести $1 млрд зі своїх особистих статків до українського "Альфа банку", співзасновником якого він є, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції.

Пізніше голова наглядової ради банку Роман Шпек повідомив, що сума запропонованої докапіталізації "Альфа-Банк Україна" у розмірі $1 млрд включає як можливу потребу у $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу у 2023 році, так і ресурс для збільшення кредитування.