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Створений за кошти "Енергоатома" державний трейдер не зміг продати придбану для експорту електроенергію (оновлено)

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лэп

Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" (ЕКУ) на торгах Української енергетичної біржі (УЕБ) у п’ятницю не зміг продати електроенергію, придбану раніше для експорту.

Згідно з біржовим бюлетенем, 21 тис. МВт-год електроенергії базового навантаження, виставлених на торги за ціною 3 328 грн за МВт-год з періодом постачання 16-20 жовтня, залишилися нереалізованими, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На торгах 13 жовтня ЕКУ реалізувала 5,04 тис. МВт-год базової електроенергії з періодом постачання 15-20 жовтня. Ціна купівлі реалізованого обсягу відповідала стартовій ціні – 3 328 грн за МВт-год. Загальний обсяг продажу становив 16,7 млн ​​грн.

Усього тоді було виставлено 30,24 тис. МВт-год закупленої у НАЕК "Енергоатом" електроенергії, яку до скасування експорту з 11 жовтня планувалося постачати до Європи.

На іншому аукціоні 13 жовтня компанії не вдалося продати блочну електроенергію з постачанням на період 8:00-23:00 на 15-20 жовтня обсягом 20,16 тис. МВт-год (стартова ціна 4 тис. грн за МВт-год, без ПДВ).

Компанія у в четвер увечері повідомила, що проведе торги нереалізованими обсягами, 14 жовтня. Однак, як випливає з бюлетеня за результатами торгів блочною електроенергією обсягом 14 тис. МВт-год із постачанням 8:00-23:00 на 16-20 жовтня, цей ресурс також залишився нереалізованим.

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Як повідомлялося, з 19 серпня державна "Енергетична компанія України" (ЕКУ) почала експорт електроенергії, яку купує у державного "Енергоатома".

Для початку роботи ЕКУ 500 мільйонів гривень фінансової допомоги у серпні виділив той же "Енергоатом", керівництво ЕКУ обіцяє повернути ці кошти до кінця року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів наприкінці червня передав Міністерству економіки повноваження щодо управління 100% державних акцій у статутному капіталі акціонерного товариства "Енергетична компанія України", які перебували в управлінні Міністерства енергетики.

22 червня керівником компанії, видом діяльності якої останнім часом визначено торгівлю електроенергією, було призначено колишнього голову трейдингової компанії з групи ДТЕК Ріната Ахметова Віталія Бутенка, який також був власником ТОВ "ТЕТ груп", відомого імпортом електроенергії з Білорусі минулого року.

Автор: Михайло Орлюк
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