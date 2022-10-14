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Новини Транспорт
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Крим (1033) росія (11712) Керченський міст (117)

Відновлення Керченського мосту триватиме до липня 2023 року

Новини БізнесЦензор Транспорт

крим,кримський,міст

Російський уряд наказав відремонтувати пошкоджений внаслідок вибуху Керченський міст в окупований Крим до липня 2023 року.

Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, повідомляє російський Forbes.

Згідно із документом, граничним терміном, на який укладаються державні контракти на виконання робіт, вказано 1 липня 2023 року.

Єдиним виконавцем робіт із проєктування та відновлення зруйнованих елементів інфраструктури мосту визначено компанію "Нижньоангарськтрансстрой", якій дозволено залучати субпідрядників за умови, що сама вона виконає не менше 50% зобов'язань щодо кожного держконтракту.

ТОВ "Нижньоангарськтрансбуд" зареєстровано у 2012 році в Москві з основним видом діяльності "Будівництво автомобільних доріг та автомагістралей", випливає з даних СПАРК. Керівником та єдиним бенефіціаром компанії вказано Владислава Соколова. Серед найбільших контрагентів компанії названо "Кримську залізницю", створену на базі захоплених Росією активів "Укрзалізниці" у Криму.

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Вранці 8 жовтня на Керченському мосту вибухнула вантажівка, після чого спалахнули цистерни з паливом у поїзді, що проїжджав по залізничній нитці моста. В результаті впали два автомобільні прольоти мосту, троє людей, за даними російського слідства, загинули.

Наразі відновлено залізничний рух цим мостом, а також проїзд легкового транспорту. Вантажівки спрямовують на поромну переправу, що призвело до утворення кількаденних черг.

Автор: Михайло Орлюк
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14.10.2022 14:53 Відповісти
Питання на засипку - а вони ще там будуть, до липня...
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14.10.2022 15:24 Відповісти
Та хєр ви вгадали. Можем павтаріть,*****.
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14.10.2022 17:04 Відповісти
1 липня 2023

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14.10.2022 21:04 Відповісти
вы там держитесь? деньги есть?
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14.10.2022 22:28 Відповісти
Да *** там. Зараз, починаються шторма, . Зруйнує і те що уціліло .
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15.10.2022 03:41 Відповісти
Ну і? Коли наступний більш ефективний бавовн?
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15.10.2022 04:53 Відповісти
Почему у ВСУ нет дронов типа Иранских? Чтобы ДОБИТЬ этот мост так что-бы стало невозможнымдвижение поездов по нему? А обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины парашка будет в любом случае,даже если-бы ВСУ не нанесли удар по крыммосту
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15.10.2022 09:20 Відповісти
до этого момента плешивого карлика сбросят
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15.10.2022 13:32 Відповісти
 
 