Нацбанк закликав виключити Росію із FATF та внести до "чорного списку"

Національний банк звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликом виключити РФ з числа країн-членів та включити її до "чорного списку".

Як повідомляє пресслужба регулятора, відповідне рішення просять розглянути під час наступного пленарного засідання Групи 18-21 жовтня.

Також Нацбанк просить звернутися до регіональних органів за типом FATF з вимогою припинити членство РФ та позбавити її статусу спостерігача в цих органах

Як зазначається у зверненні, ці рішення мають бути ухвалені у відповідь на порушення РФ основоположних принципів міжнародного права, внаслідок яких виникли істотні загрози безпеці та цілісності фінансової системи світу.

У Нацбанку наголосили, що в публічних заявах FATF від 4 березня 2022 року та від 17 червня 2022 року зазначено, що дії уряду РФ суперечать основним принципам FATF і є грубим порушенням зобов’язань, взятих у межах членства в FATF.

"Однак, РФ досі зберігає свій вплив на діяльність FATF шляхом реалізації права на участь у засіданнях FATF, у тому числі вільного виступу на них, отримання доступу до всіх документів та їх коментування, а також вплив на FATF під час прийняття рішень щодо відповідності інших країн стандартам організації, зокрема призначення оцінювачів та обговорення взаємних оцінок", – зазначає НБУ.

Також РФ залишається членом Еґмонтської групи підрозділів фінансової розвідки та іншого регіонального органу за типом FATF - EAG.

"Ведення діалогу можливе лише після того, як вона припинить фінансування тероризму та погрози щодо застосування зброї масового знищення. У цих умовах повне виключення РФ із числа країн-членів FATF є найпринциповішим, найадекватнішим і найбільш вчасним кроком", – наголосили в Нацбанку.

Як повідомлялося, раніше FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) вирішила обмежити роль і вплив Російської Федерації у цій міжнародній організації, однак не розглянула заклик Мінфіну України внести РФ до "чорного списку" через грубе порушення Росією загальних принципів організації та її вплив на безпекову ситуацію в Україні та світі.