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Київ (4324) Метрополітен (534) Варшава (53)

Варшава допоможе модернізувати вагони Київського метрополітену

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метро,київ

Варшавський метрополітен допоможе Київському метро у модернізації поїздів, які використовують обидві підземки.

Як повідомляє TVN24.pl, представники обох компаній вже обговорили співпрацю.

Зокрема, йдеться про модернізацію поїздів серії 81, вагони та складники до яких виробляються в РФ.

У варшавській мерії пояснили, що зі зрозумілих причин Київський метрополітен хоче стати незалежною від поставок з Москви.

"Варшавський метрополітен також використовує подібний парк, тому представники Київського метрополітену звернулися до Варшави з проханням про підтримку", – зазначили у мерії.

Автор: Юлiя Недашківська
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