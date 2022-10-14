Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами впав у вересні до $500 мільйонів, – Митна служба

Негативне сальдо торгівлі України товарами у вересні цього року становило $502 млн, що на 32,5% менше, ніж у вересні минулого року ($744 млн).

Про це свідчать дані Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.



Як повідомляється, експорт товарів у вересні впав до минулого року на 35,6% – до $4,12 млрд, тоді як імпорт – на 35,3%, до $4,62 млрд.



У географічному розрізі в торгівлі з ЄС зафіксовано навіть зростання експорту на 5,8% – до $2,78 млрд, тоді як імпорт знизився на 12,7% – до $2,35 млрд.



У той же час імпорт із країн СНД обрушився у 13,5 раза – до $0,13 млрд, а експорт – у 3,9 раза, до $0,17 млрд, внаслідок чого сальдо стало позитивним – до $0,04 млрд.



З іншими країнами імпорт скоротився на 21% – до $2,14 млрд, тоді як експорт – на 62,4%, до $1,17 млрд, що призвело до негативного сальдо в $0,98 млрд.



Загалом же за дев'ять місяців 2022 року дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами зріс у 2,6 разу – до $6,1 млрд, оскільки імпорт упав на 22,4% – до $39,19 млрд, тоді як експорт – на 31,4 %, до $33,09 млрд.



Держмитслужба зазначила, що країни, з яких більше імпортували в Україну в січні-вересні цього року: Китай – $5,8 млрд, Польща – $3,8 млрд і Німеччина – $3,3 млрд, тоді як найбільший експорт було зафіксовано до Польщі – $5 ,1 млрд, Румунії – $2,6 млрд, Туреччини – $2,2 млрд.



Найбільше, за даними відомства, імпортували в Україну такі категорії товарів, як машини, обладнання та транспорт – $10,9 млрд, паливно-енергетичні товари – $9,7 млрд, а також продукція хімічної промисловості – $7,1 млрд.



До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли: продовольчі товари – $16 млрд, метали та вироби з них – $5,1 млрд, машини, обладнання та транспорт – $3,3 млрд.