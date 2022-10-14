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Новини Енергетика
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Ердоган доручив розпочати роботу над газовим хабом після переговорів з Путіним

Новини БізнесЦензор Енергетика

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив міністерству енергетики почати роботу над будівництвом газового хабу в країні після переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним щодо цього питання.

Про це повідомляє Al Arabia із посиланням на турецькі медіа.

За словами Ердогана, обидві країни негайно почнуть роботу над пропозицією Путіна щодо транспортування російського газу до Європи, і що "чекати не доведеться".

Як пише ABC News, президент Туреччини сказав, що російські та турецькі енергетичні органи працюватимуть разом, щоб визначити найкраще місце для газорозподільного центру, додавши, що регіон Фракії в Туреччині, який межує з Грецією та Болгарією, може бути найкращим для цього місцем.

"Разом з Путіним ми доручили нашому Міністерству енергетики та природних ресурсів і відповідній установі з російської сторони працювати разом. Сподіваємося, що там, де буде найбільш підходяще місце, ми створимо цей розподільчий центр", – сказав Ердоган.

Напередодні президент РФ Владімір Путін запропонував створити у Туреччині газовий хаб, який міг би стати майданчиком для утворення ціни на газ, а також для постачання до європейських країн.

До того Путін заявив, що Росія могла б перенаправити обсяги газу, що раніше транспортувалися до ЄС "Північними потоками", через Чорне море, створивши в Туреччині найбільший газовий хаб.

Як повідомлялося, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляв про плани обговорити знижку на російський газ під час зустрічі з Владіміром Путіним під час саміту ШОС у Самарканді. Після зустрічі президент РФ Путін заявив, що домовився з Ердоганом про оплату до 25% поставчання російського газу до Туреччини російськими рублями.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+3
пердоган вирішив бути посередником, щоб поставляти бакси куйлу за рашистський газ,котрий він буде прокачувати в хаб.Турецького холуя накрити санкціями разом з рашистом.
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14.10.2022 15:43
+3
Это пока построят, да пока запустят несколько лет пройдёт. Эрдоган всё рассчитал, пока суд да дело, уже совсем другие люди будут ему этот газ качать... И по другим ценам...
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14.10.2022 17:58
+2
Эрдоган с этой паршивой овцы последний клок сдерет, пока она не издохла, - молодец=) выкручивает ***** по полной)
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14.10.2022 17:00
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пердоган вирішив бути посередником, щоб поставляти бакси куйлу за рашистський газ,котрий він буде прокачувати в хаб.Турецького холуя накрити санкціями разом з рашистом.
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14.10.2022 15:43 Відповісти
Новини, що Європа прагне діверсифікуватися стосовно расєянського газу, і що справа не в "потоках", а в кацапах, до турків не дійшли?
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14.10.2022 16:10 Відповісти
Эрдоган с удовольствием освоит еще пару ярдов русских денег, пока у него есть возможность. И его совершенно не волнует, что хаб будет в пустоту ибо Европа отказалась от вонючего русского газа, даже ************ орбан не пикнул!
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14.10.2022 17:02 Відповісти
Эрдоган с этой паршивой овцы последний клок сдерет, пока она не издохла, - молодец=) выкручивает ***** по полной)
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14.10.2022 17:00 Відповісти
Это пока построят, да пока запустят несколько лет пройдёт. Эрдоган всё рассчитал, пока суд да дело, уже совсем другие люди будут ему этот газ качать... И по другим ценам...
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14.10.2022 17:58 Відповісти
а це яке ***** на фото, бурят?

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14.10.2022 18:48 Відповісти
Х-ло один

Не стал Эрдоган бы с клоунами разговаривать
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14.10.2022 22:38 Відповісти
Европа должна отказаться от газа и проект должен стать убыточным!
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14.10.2022 19:15 Відповісти
Кому війна, а кому мати рідна. Цей азіат ніде свого не упустить. Доїть відразу вдох корів.
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14.10.2022 19:47 Відповісти
памятаймо - в геополітиці є таке : нема вічних ворогів чи друзів- є вічні інтереси....
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14.10.2022 20:26 Відповісти
о привалило туркам
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14.10.2022 21:10 Відповісти
На хабе лучше горелки для сжигания газа заранее построить
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14.10.2022 22:50 Відповісти
Не всё так просто как кажется )) строительство инфраструктуры займёт не один месяц и даже не два ) сомневаюсь что строить её будет Эрдоган за свой счёт )) а после строительства совершенно не факт что Европе этот газ будет нужен ) с учётом того, что уже сейчас в ЕС есть планы с конкретными датами по отказу от газа РФ в полном обьёме...
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14.10.2022 23:52 Відповісти
кацапам не перший раз вкладати гроші в трубу,яка потім буде підірвана ржавіти на дні Чорного моря.
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15.10.2022 09:00 Відповісти
Скоріше за все ніхто нічого не побудує. Просто картинка для дурних кацапів, щоб показати що їх газ ще десь потрібен.
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15.10.2022 03:43 Відповісти
уйло з компанією мстиве : теракти по всьому світу - це те що ********** гопники кремлівської мафії (пожежі) ..от Ердоган і співпрацює...та Босфор може перекрити....
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15.10.2022 06:51 Відповісти
 
 