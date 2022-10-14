Данілов спростував заяву Галущенка про пошкодження 30% енергетичної інфраструктури України
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Секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов спростував слова міністра енергетики Германа Галущенка про те, що ракетний обстріл на початку тижня пошкодив близько 30% енергетичної інфраструктури України.
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо НВ.
Він назвав таку оцінку пошкоджень з боку Міненерго некоректною і такою, що не відповідає дійсності.
"Я хотів би зауважити, що розрахунки, які давав міністр Герман Галущенко про 30%, є абсолютно некоректними. Це не відповідає дійсності", – заявив Данілов.
Також він додав, що все, що можна було впорядкувати, вже виправили.
"І не потрібно лякати населення, що у нас 30% енергетичної потужності відсутня. Це не відповідає дійсності. Потрібно дуже коректно все це відслідковувати", – додав секретар РНБО.
Данілов зазначив, що 10 жовтня Росія справді мала плани знищити 30% енергетичної інфраструктури України.
"Сьогодні відновили майже скрізь, на всіх територіях відновлено енергопостачання. Ми наперед готувалися до всіх цих процесів. Розуміємо, що відбувається у цій галузі, не треба лякати людей", – зазначив чиновник.
Також він додав, що Росія дійсно в планах має продовження знищення критичної інфраструктури України, в тому числі – газопроводів.
Як раніше повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, російські обстріли 10 та 11 жовтня стали наймасштабнішою атакою на енергетичну інфраструктуру за всю історію – постраждали до 30% усіх енергооб’єктів.
Внаслідок цього, "Укренерго" було вимушене застосувати графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та низці областей.
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