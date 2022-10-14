Комітет Ради підтримав законопроєкт про захист фінансової системи України від дій Росії

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав за основу і в цілому урядовий законопроєкт 8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Зокрема, проєктом закону передбачено:

недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;

розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;

встановлення обов’язку для суб’єктами первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ.

"Також до високого ризику ділових відносин віднесуть осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", – додав нардеп.

За підтримку відповідного законопроєкту виступили 20 нардепів, 1 – утримався.