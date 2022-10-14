Фонд держмайна виставив на приватизацію шість баз відпочинку

Фонд державного майна оголосив аукціони з приватизації шести баз відпочинку в Дніпропетровській, Вінницькій, Одеській та Львівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Так, 20 жовтня відбудуться торги з приватизації бази відпочинку "Оріль", що розташований в Обухівці на Дніпропетровщині. Стартова ціна – 1,4 млн грн.

У цей же день проведуть аукціон з продажу будівлі санаторію "Гірський" у Бронниці на Вііниччині. Ціна стартуватиме від 14,4 млн грн.

25 жовтня на торги виставлять дитячу дачу "Сосенка", розташовану в Орлівщині у Дніпропетровській області. Стартова ціна – 6,5 млн грн.

Також в Орлівщині є база відпочинку "Сосновий бор". Аукціон з її приватизації має відбутися 27 жовтня. Початкова ціна лоту – 23,2 млн грн.

Наступного дня на торги виставлять цілісний майновий комплекс Дитячого оздоровчого табору "Сонячний", що розташований у Білгород-Дністровському на Одещині. Ціна стартуватиме з 6 млн грн.

28 жовтня проведуть аукціон з продажу бази відпочинку "Трембіта" у с. Верхнє Синьовидне, що на Львівщині. Стартова ціна – 36,7 тис. грн.

Як повідомлялося, нещодавно Фонд держмайна виставив на приватизацію три ювелірні заводи.