Шрі-ланка відмовилася приймати російські платіжні картки "Мир"

Шрі-Ланка через санкції не готова використати свою інфраструктуру для приймання карток російської платіжної системи "Мир".

Про це повідомляє пресслужба місцевого центробанку, передає Інтерфакс-Україна.



"У зв'язку з санкціями США щодо платіжної системи "Мир", як підтвердило Міністерство закордонних справ Шрі-Ланки, Центральний банк на даному етапі не в змозі позитивно розглянути запит на використання карток "Мир" у банківській системі", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, про відмову від роботи з російською платіжною системою заявили спочатку приватні турецькі банки IsBank та DenizBank, а 27 вересня до них приєдналися три державні – Ziraat Bankasi, VakifBank та Halkbank. Таким чином, у Туреччині більше не залишилося банків, які приймають російські карти "Мир".

Банки пояснили таке рішення попередженням OFAC, згідно з яким фінансові інститути не зі США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), ризикують виявитися залученими до дій щодо обходу американських санкцій.

Станом на початок вересня карти "Мир" приймалися в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Однак у вересні ціла низка банків із цих країн припинила обслуговувати російські картки.