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Новини Корпоративні відносини
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росія (11712) Франція (579) Danone (22)

Найбільший виробник молочних продуктів Danone йде з Росії

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

danone

Французька корпорація Danone оголосила про рішення відмовитися від контролю над бізнесом із виробництва молочних продуктів у Росії.

Про це заявили у пресслужбі компанії.

"Danone оголошує сьогодні про рішення ініціювати процес передачі контролю над бізнесом "Основні молочні продукти та продукти на рослинній основі" (Essential Dairy and Plant-based) у Росії. Компанія вважає, що це найкращий варіант для забезпечення довгострокової безперервності місцевого бізнесу для своїх співробітників, споживачів та партнерів", – йдеться у повідомленні.

Компанія не уточнила, хто може отримати її активи, але вказала, що "після закриття угоди, яка підлягає схваленню регуляторами, відбудеться деконсолідація бізнесу Danone EDP у Росії".

Як додали в корпорації, за перші 9 місяців 2022 року на бізнес EDP Russia припадало близько 5% від чистого продажу Danone. Угода з виходу з цього бізнесу може призвести до списань до 1 млрд євро.

У Росії компанія представлена брендами "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Ростішка", "Даніссімо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смішарики", Alpro, Bebelac, "Тема", Nutrilon, "Малютка", Evian.

Як повідомлялося, у квітні Danone припинила імпорт у Росію мінеральної води Evian та продукції рослинного походження Alpro.

До того компанія оголосила, що призупиняє інвестиції в РФ, але продовжить виробництво та дистрибуцію молочних продуктів, дитячого та медичного харчування. При цьому Danone не очікував прибутку від російського бізнесу – головна компанія не отримуватиме дивіденди та інші платежі від російської структури, а весь прибуток, отриманий на ринку РФ, буде спрямований на гуманітарні цілі. 

Раніше компанія засудила російське вторгнення в Україну, але заявила, що не планує зупиняти роботу своїх підприємств в Росії. У Danone переконані, що підтримка компанією російського народу та її співробітників не означає, що вона підтримує дії Москви.

Danone Group – найбільша молочна компанія в Росії, входить до ТОП-3 найбільших виробників продуктів харчування в Росії. Інвестиції компанії в російський бізнес оцінюються у $2,5 млрд, їй належать більше 10 заводів в РФ.

Автор: Юлiя Недашківська
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Результати визнання росії країною з терористичним режимом.
Хто хоче, щоб його бренд був пов'язаний з країною-терористом?
Ніякої політики, тільки бізнес.
Далі буде.
Сумна доля чекає на ці десять заводів: російський "менеджмент" руйнівніший за атомну війну.
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14.10.2022 12:24 Відповісти
Як кола. Бренд пішов, завод працює під іншою назвою.
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14.10.2022 12:43 Відповісти
нужно санкции вводить против компаний. И нужно крутить рекламы, что они помогают террористической стране, чтобы нормальные люди прекратили покупать их продукцию! Если хотят торговать с Россией, то люди во всем мире не будут у них ничего покупать! Нужно действовать максимально жестко на всех уровнях!
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14.10.2022 12:54 Відповісти
параша с каждым днем пробивает дно, там молоко на рынке конкурирует с водкой, страна террорист, страна гной
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14.10.2022 13:21 Відповісти
французи, що з них взяти? мабуть все чекали "что будет как раньше"...!
нехай йдуть, краще пізно ніж ніколи!
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14.10.2022 13:31 Відповісти
А що таке? Лаври співпраці з терористичною країною псують репутацію?ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом
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14.10.2022 14:19 Відповісти
"При цьому Danone не очікував прибутку від російського бізнесу - головна компанія не отримуватиме дивіденди та інші платежі від російської структури, а весь прибуток, отриманий на ринку РФ, буде спрямований на гуманітарні цілі." Джерело: https://biz.censor.net/n3373658Треба буде відслідкувати подані компанією квартальні звіти скільки ж вони перевели грошей на допомогу українцям...
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14.10.2022 14:22 Відповісти
Украинцы должны устраивать митинги против компаний не закрывших бизнес в России и показывать фото детей без ног и стариков без ног и на этом же фото компании писать тех, кто ведет бизнес несмотря на все это и во всех странах и во всех городах надо это делать! Чтобы никто больше не покупал их продукции! И в сетях надо распространять эти фото на новостных сайтах в комментариях в сетях. В твиттере и фейсбуке в французских СМИ и во всех мировых! Пусть это все видят!
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14.10.2022 14:27 Відповісти
 
 