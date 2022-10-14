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Країни Євросоюзу заморозили активи російського бізнесу на 17,4 мільярда євро

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Країни Європейського союзу заморозили вже 17,4 млрд євро активів російського бізнесу.

Про це під час пресконференції у Люксембурзі повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає "Комерсант".

За його словами, 90% із цієї суми розподілено між сімома країнами ЄС. Про які країни йдеться, невідомо.

"Необхідно продовжувати закликати й інші держави правильно імплементувати санкції, повідомляти Єврокомісію про суми, які вдалося заморозити", – зазначив він.

Активи РФ почали заморожувати у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Як раніше повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, загалом країни Заходу уже заморозили $300-500 млрд російських активів.

Автор: Юлiя Недашківська
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