Країни Євросоюзу заморозили активи російського бізнесу на 17,4 мільярда євро
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Країни Європейського союзу заморозили вже 17,4 млрд євро активів російського бізнесу.
Про це під час пресконференції у Люксембурзі повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає "Комерсант".
За його словами, 90% із цієї суми розподілено між сімома країнами ЄС. Про які країни йдеться, невідомо.
"Необхідно продовжувати закликати й інші держави правильно імплементувати санкції, повідомляти Єврокомісію про суми, які вдалося заморозити", – зазначив він.
Активи РФ почали заморожувати у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Як раніше повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, загалом країни Заходу уже заморозили $300-500 млрд російських активів.
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