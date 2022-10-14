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Пентагон (72) Ілон Маск (346) SpaceX (200) Starlink (84)

Ілон Маск просить Пентагон забрати на себе фінансування Starlink в Україні (оновлено)

Новини БізнесЦензор Технології Фінанси

маск

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на документи, які є у розпорядженні журналістів, передає "Європейська правда".

Термінали супутникового зв’язку Starlink від початку повномасштабної війни були життєво важливим елементом для зв’язку українських військових. В Україні їх вже близько 20 тисяч.

Усі термінали були оплачені США, а не надавались компанією Україні за свій рахунок, але SpaceX забезпечувала пільгове обслуговування. Ілон Маск минулого тижня писав, що допомога "коштувала SpaceX $80 млн і до кінця року перевищить $100 млн".

В отриманому CNN документі йдеться, що SpaceX "минулого місяця" – вочевидь, у вересні, надіслала у Пентагон листа з попередженням, що не може надалі так само фінансувати роботу Starlink для України, та просить забрати на себе фінансування терміналів.

У компанії стверджують, що витрати обслуговування до кінця року можуть перевищити $120 млн, а ще за рік – наблизитись до $400 млн, і SpaceX не готова безстроково фінансувати роботу терміналів для України.

Пізніше власник SpaceX Ілон Маск у Twitter підтвердив, що компанія дійсно хоче відмовитися від фінансування послуг супутникової мережі Starlink для Україні

"SpaceX не вимагає відшкодувати витрати, але й не може постійно фінансувати існуючу систему і направити ще кілька тисяч терміналів, які використовують у 100 разів більше даних, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", – зазначив він.

Пізніше Ілон Маск оцінив втрати компанії внаслідок роботи в Україні у $20 млн на місяць.

"Крім терміналів, ми повинні створювати, запускати, підтримувати та поповнювати супутники та наземні станції та платити телекомунікаційним компаніям за доступ до Інтернету через шлюзи. Нам також довелося захищатися від кібератак і перешкод, які стають все складнішими. Витрати наближаються до $20 мільйонів на місяць", – написав Маск у Twitter.

Серед документів, які SpaceX надсилала Пентагону і про які відомо CNN – також прохання, про яке раніше не повідомлялося, надіслане головнокомандувачем Валерієм Залужним Ілону Маску у липні, в якому він просив про ще майже 8 тисяч терміналів Starlink.

Як зазначає CNN, це привідкриває інформацію про масштаби допомоги, яку отримувала Україна.

Нагадаємо, нещодавнот Ілон Маск представив у Twitter бачення "умов" для завершення війни між Україною та РФ. Так, на його думку, одним із ймовірних результатів завершення війни буде формальне закріплення влади РФ над окупованим Кримом та "перевибори" на інших окупованих територіях. За його словами, через те, що в Росії більше населення, "перемога України в тотальній війні малоймовірна". Дописи Маска викликали бурхливу реакцію, на них відреагували українські та іноземні публічні діячі, а також дипломати.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
1. Скажите спасибо что это американские налогоплательщики а не украинские

2. Вы хотите чтоб вдруг он таки и вправду обиделся и нам вернули стандартную абонплату за старлинк? $120 в месяц вместо нынешней $60?
Это уже и вправду борзёж. Какая вам разница откуда он для НАС шекели добывает?
P.S.Обижаться на него за твиты не в попад по меньшей мере странно. У чувака СИНДРОМ АСПЕРГЕРА. Устраивать всеобщий шейминг аспергерщика за хреновенькую способность к социализации это всё равно что споткнувшемуся слепому кричать вдогонку "Ты чё творишь дебил? Смотри под ноги!". Завязывайте с этой дикой кринжатиной!
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14.10.2022 11:26
+9
А для чого бувший посол в Німечині Мельник послал Маска в Твитері на три букви? Якщо це не фейк, людині потрібно дякувати за допомогу Украінцям в скрутному становищі. Людину оцінюють по іі вчинкам - а не по іі словам.
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14.10.2022 11:52
+9
Хамство це є невід'ємна риса Зеленьського та усієї його команди. Мені дуже не подобається що цим вони дуже нагадують кремлівських хамів та Лукашеску з його Азарьонковим, що може бути вказівкою на те, що у ОПі також плекають надію узурпувати владу як це зробили у Московії та Білорусі!!!
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14.10.2022 13:14
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"не дайте мені скурвитися"...
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14.10.2022 09:41 Відповісти
Барига він і в Африці барига

2015 рік Розслідування ЗМІ США з'явило що протягом останніх років Tesla та інші компанії Елона Маска користувалися гігантськими приференціями від уряду США. Загальний обсяг субсидій сягає 5 міліардів $$$$$

Отаке воно, ти годуєш компанію, а коли приходить час, що необхідна допомога від цієї компанії, тобі компанія відповідає ... Ідіть лісом
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14.10.2022 09:55 Відповісти
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14.10.2022 10:59 Відповісти
один інженер запустив тисячу ракет - а от зараз було дуже образливо багатьом інженерам...
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14.10.2022 12:42 Відповісти
Уточніть, будь-ласка, чому саме? Їм заздрісно щодо першого чи другого?
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15.10.2022 02:56 Відповісти
В українській мові не існує слова "барига". Коли вже до ваших ....... дійде, що це палєво.
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15.10.2022 02:54 Відповісти
Ти хто такий що мене повчаєш? (зрозумій ти мені не вчитель і не батько чи матір, а хочеш поправити то поправ, а не розказуй мені, що в українській мові є таке слово як "палєво" )
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15.10.2022 22:10 Відповісти
А ГДЕ СПУТНИК ПРИТУЛЫ
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14.10.2022 10:11 Відповісти
Ви про що?? Як може бути те, чого немає
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14.10.2022 11:31 Відповісти
Не треба плутати супутники зв'язку з супутником нагляду. Може для вас хлопці що бінокль, що смартфон то одне і теж?! ))
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14.10.2022 13:09 Відповісти
Ви про що???? Про який супутник зв*язку??? Хто? Де? Коли? Ми тут про "супутник Притули", якого немає і ніхто не знає що це . Розкрийте очі!
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14.10.2022 21:26 Відповісти
Таких людей як Маск- одиниці на Землі! Дякуємо за його підтримку! І якщо його проєкти підтримують,значить так треба...розкудахтались.
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14.10.2022 10:13 Відповісти
І зверніть увагу,що майже завжди критикуть Маска,використовуючі брудну лексику,нікчеми,що звикли пиз"іти по соц.мережах,вдаючи з себе якусь значиму особистість.насправді ж,використовуючи вислів п'ятого Президента,й собачої будки не збудували,а туди ж-"критикують
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14.10.2022 13:06 Відповісти
Хамство це є невід'ємна риса Зеленьського та усієї його команди. Мені дуже не подобається що цим вони дуже нагадують кремлівських хамів та Лукашеску з його Азарьонковим, що може бути вказівкою на те, що у ОПі також плекають надію узурпувати владу як це зробили у Московії та Білорусі!!!
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14.10.2022 13:14 Відповісти
Соглашусь. Маск написал провокационную статью. Что делают профессиональные дипломаты, памятуя, что чувак платит 20 лямов ежемесячно в пользу Украины-пытаются дипломатическим путем уладнати конфлікт без особливих втрат для обох сторін. Что делает власть в Украине? Выпускают на манеж Зеленского и Подоляка, котрые начинают откровенно хамить. Потом подключают имбецила "посла Мельника", тот в открытую в Твитере и Физбуке начинает материть Маска!!! Теперь надо с Зеленского, Подоляка, Мельника и Стефанчука ежемесячно высчитывать из оффшоров потерянные 20 миллионов, а как иначе? Можно мальчиков вывести из Квартала, нельзя Квартал вывести из мальчиков.
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14.10.2022 17:15 Відповісти
Звідки взялася сума в 20 мільйонів на місяць, коли 22 мільйонів на рік вистачить при ціні в 110 доларів в місяць за термінал?
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14.10.2022 17:44 Відповісти
Даже если 22 миллиона на рік( хотя пока не будет счетов на оплату это все домыслы), оплачивал чужой дядя, а ты нагадил ему в тарелку, что привело к отказу дяди платить эти миллионы-это достижение украинской дипломатии?
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14.10.2022 18:13 Відповісти
А ниче, что этот дядя всеръез предлагает, чтобы украинцы продолжали умирать, а Украина - продолжала терять территории?? Ведь всем понятно, что предложенный им вариант к этому и приведет.
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14.10.2022 23:16 Відповісти
Дядя-частное лицо, оно может трындеть что угодно, его трындеж ни на что не влияет. Но если Зеленский, Подоляк и Мельник нагадили этому дяде в тарелку, почему он должен оплачивать эту "любовь"? Пусть теперь Зеленский, Подоляк и Мельник оплачивают связь из СВОЕГО КАРМАНА, а не за счет бюджета Украины! И только в таком случае они имеют право гадить в тарелку донору Украины, материть его, посылать по матушке. Но! ТОЛЬКО НЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА УКРАИНЫ!
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14.10.2022 23:23 Відповісти
з ваших слів більшість тих, хто йому не сподобався через свої дописи - теж приватні особи, наприклад минулий посол України в Німеччині Мельник.він же зараз не при посаді.

Чи можливо все не так? маск через своє фінансова і медійне становище раптом вирішив, що він усе знає і може казати\писати все що завгодно і всі мають впасти на коліна і бити йому поклони за зв'язок мовчки.Бо він же Маск. А ось Мельник йому пояснив, як приватна особа приватній особі, що ти займайся тим, що знаєш чи вмієш і не лізь туди, де твоє не стояло. І тільки від цих слів до цього мудака дійшло, що він баран в цих питаннях.
Однак тут раптом всі недоучки/фанати маска/супер міжнародні політологи повилазили і почати гнати на всіх, хто їх "бубочке маска" зачепили.

І на закінчення цього посту - я особисто думаю, що такого афериста такого масштабу ще потрібно пошукати. З часом багато речей щодо його бізнесу буде відомо.
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15.10.2022 11:15 Відповісти
Болтать вы горазды, "пояснять аферисту" тоже научились, есдинственно, чего вы все не научились-отвечать за базар своим карманом. Именно своим, а не бюджетным карманом воюющей Украины. Маск-частное лицо. Мельник- официально-Дипломатичний радник 1-го ступіню, состоящий в штате МЗС Украины и получающий зарплату, хоть уже и не посол. Подоляк, хамивший Маску, то же не пришей кобыле хвост- какой то рам "радник" в охвисе президента. Маск написал письмо раньше, чем Мельник стал слать его по матушке, Маск колебался месяц, а тут украиинская власть в лице Подоляка и Мельника вовремя подсуетилась-и по матушке его "супостата"! Теперь ты, такие как ты, Мельник, Подоляк, собираетесь и начинайте платить за связь Старлинк на фронте. А не станет связи с вас, умников спросят!
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15.10.2022 11:31 Відповісти
"болтать" ти будеш на дереві. А Мельник говорив як приватна особа. Він має право мати власну думку. Бо якщо ні, то тоді твоя логіка кульгає на обидві ноги, бо Маск теж не приватна особа і відповідальний медійний персонаж, котрий має мати розуміння відповідальності перед публікою за свої слова.

Тому перед тим, як такі речі коментувати розберися в дефініціях.

А з приводу "афериста" - це моє бачення багатьох його дій. в цьому моменті час нас розсудить.

І не ліпи Старлінк до цього, бо компанії, де Маск має інтерес, на наданні Україні старлінків зробили собі величезний інформаційних гандікап.

З привожу "листів"... Цей бізнесмен ЩЕ РАНІШЕ написав Пентагону листи щодо оплати старлінків українських вйськових. то що, як будемо рахувати тоді?

Ну, "умнік"?
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15.10.2022 11:51 Відповісти
Рахувати будемо просто. Лично ты, слышишь, тролль, лично ты, Подоляк и Мельник начинаете оплачивать связь Старлинк на фронте. При этом, тролль, вам позволяется писать и болтать все, что угодно. Не будет на фронте связи-с тебя, тролляка и с твоих хозяев спросят.
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15.10.2022 11:57 Відповісти
троль, це ти, а я реально дивлюсь на речі, а не на політичні гасла. Компанії маска на наданні старлінків українським військовим собі такий імідж заробили з точки зору інших військових, що вони мають тепер величезний ринок збуту серед військових.

І ще... коли хтось не маєш аргументів, то почитає навішувати ярлики: називати опонента тролем - це примітивна практика, до котрої вдаються тільки інтелектуально і розумово відсталі особини хомо.

Технічно, для тебе поясню, що існують аналоги старлінків і при тому давно, однак вони тобі ж відомі? правда? бо ти ж освідчена особистість? ))) правда є один момент - вони не такі розпіарені і не мають такої бази супутників - це мінус.
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15.10.2022 12:09 Відповісти
Имбецил, от тебя требуется только одно -стулити пельку и начать оплачивать спутниковую связь на фронте. По барабану от кого она будет. Твоя задача, имбецил, что бы связь работала. Все. Заткнул пельку и до роботи!
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15.10.2022 12:20 Відповісти
о-о-о. все нутро видатного інтелектуала вилізло. Москальська душонка, її не сховаєш... Як тільки не по твоєму і не маєш аргументів через відсутність освіти і світогляду - зразу принижувати і обзивати опонента. Ти кацап, виявилося.
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15.10.2022 12:23 Відповісти
Деньги есть на содержание связи или только язык вырастил?
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15.10.2022 14:05 Відповісти
Дякуємо за допомогу, але 1 установка 500дол. блок живлення 800дол обслуговування одного абонента 100 дол на місяць 20 тис. абонентів 2млн. х 10 міс. 20 млн. + утановка, доставка= 30млн. разом 50 млн. звідки ще 50 просять? В крайньому випадку на МО України на баланс і крапка. А от "ТАВАРИЩ" міг би й вибачитись перед українцями...
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14.10.2022 10:49 Відповісти
Выбачиться. Кто связь оплачивать будет?
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14.10.2022 17:17 Відповісти
Ви статтю взагалі читали?
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15.10.2022 03:02 Відповісти
1. Скажите спасибо что это американские налогоплательщики а не украинские

2. Вы хотите чтоб вдруг он таки и вправду обиделся и нам вернули стандартную абонплату за старлинк? $120 в месяц вместо нынешней $60?
Это уже и вправду борзёж. Какая вам разница откуда он для НАС шекели добывает?
P.S.Обижаться на него за твиты не в попад по меньшей мере странно. У чувака СИНДРОМ АСПЕРГЕРА. Устраивать всеобщий шейминг аспергерщика за хреновенькую способность к социализации это всё равно что споткнувшемуся слепому кричать вдогонку "Ты чё творишь дебил? Смотри под ноги!". Завязывайте с этой дикой кринжатиной!
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14.10.2022 11:26 Відповісти
Классный коммент!
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14.10.2022 17:18 Відповісти
Платники податків США в більшості підтримують саме Україну. Тому і влада США через Пентагон почала впроваджувати використання цих Старлінків, закупила перші постачання і дозволила їх використання Україною.
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14.10.2022 17:49 Відповісти
Чёто у меня математика не сходится, 20к терминалов, пусть 120 абонплата получается 2,4 ляма, как он насчитал стопиццот охулионов расходов?
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14.10.2022 22:58 Відповісти
Ви статтю уважно читали?
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15.10.2022 03:03 Відповісти
мне кажется Маском могут умело манипулировать кто то из его окружения... Да и СМИ и соцсети свою деструктивную роль отыграли. Началась какая то непонятная травля... Ну и он сам конечно создал повод. Все это на руку кремлю. (возможно что росс спецслужбы приклали руку к раздуванию этого скандала)
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14.10.2022 11:30 Відповісти
Кацапи може замутили, а наші розумники імбецили - роздули.
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15.10.2022 07:36 Відповісти
Дуже часто власне наші діячі, як то пан Мельник, посол в Німеччині, жінка Подоляка, ляпають язиками таке, після чого слідує абсолютно логічна відповідь: я збираюсь туди, куди ви мене послали. Протягом півроку все було нормально. Ну прогнувся чувак перед путлєром, буває, мінус в карму йому. Але ж нам потрібний зв*язок, і тут потрібно бути мудрими. Так команді Боневтіка до сраки, власне его вище суспільних потреб.
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14.10.2022 11:37 Відповісти
А для чого бувший посол в Німечині Мельник послал Маска в Твитері на три букви? Якщо це не фейк, людині потрібно дякувати за допомогу Украінцям в скрутному становищі. Людину оцінюють по іі вчинкам - а не по іі словам.
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14.10.2022 11:52 Відповісти
Бо Мельник - то довбо..б! Він вже одного разу послав іліота штанмаєра, із-за чого Шольц суттєво затягнув передачу нам всього. Ну, що можна взяти із вискочок і самовпевнених зелендротів.
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14.10.2022 21:28 Відповісти
жлоб
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14.10.2022 11:56 Відповісти
Ти не жлоб?! Тоді не вимагай оплати свого труда, працюй безкоштовно і...... десь через тиждень перестанеш існувати, бо помреш від голоду!!! Може давай нехай УСІ українці перестануть вимагати гроші за свій труд і помруть, зате ж не будуть =жлобами=! Ігор, в тебе взагалі розум є, чи ти живеш за чужий кошт і заробляти не треба?!
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14.10.2022 12:59 Відповісти
Він дав 2000 комплектів все інші 20000 були у нього придбані. Непогана така реклама на весь світ по ціні реклами на одному великому ТБ каналі США.
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14.10.2022 17:52 Відповісти
"Точно!" (ага, обслуговування ж не існує) Ще один статтю не читав, а коментує.
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15.10.2022 03:07 Відповісти
а ти сам статтю читав, що кругом ліпиш про читання статті? мало прочитати, таким як ти ще потрібно зрозуміти, про що там написано. Бо прочитати ти прочитав, однак з розумінням виникли проблеми.
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15.10.2022 11:25 Відповісти
Коли це послало Штанмаєра , Німеччина тормознула поставки і це відбилось на наших людських втратах . Це ціна дурного ляпання. А те що ти пишеш про жлобство - це умисно біля пивбару.
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15.10.2022 07:42 Відповісти
********** подоляк, та й мельник дипломат як з гімна куля
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14.10.2022 11:58 Відповісти
Не плутайте причину і привід. Радник і відставний посол в... Німеччині причина злості Маска?
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14.10.2022 13:43 Відповісти
Давай тебя по матушке в физбуке и смс ками закидывать будут, а потом "требовать любви забесплатно"?
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14.10.2022 17:20 Відповісти
На самом деле спасибо, что это было в нужное время и бесплатно.

Если по какимто причинам, сейчас уже должно быть платно, и не устраивает цена - то можно просить у когото иного, кто даст бесплатно или дешевле.

Если никто этого предложить не может - то почему обижаться...

По поводу твитов, платно или бесплатно - он же не политик, обычный американский бизнесмен.

Внимание и статьи скорее из-за того, что он в республиканской партии США.

Почемуто мало статей, про украинских депутатов, которые убежали в россию, но им исправно платит зарплату ВРУ.

Это же большая зрада - так как они политики, свои, предали, но им все оплачивает Украина.

Ах да...

Они же не в республиканской партии, поэтому и внимания мало.

А что делать с экспертами, которые наобещали лендлиз на 1 октября, не читая закона, что он действует с мая 2022 по октябрь 2023.

Жданов, в интервью уже сказал, что это Украина виновата, что не просит лендлиз.

Т.е. эксперты обманули всех, сделали завышенные ожидания. А по факту, конгресс демократы и республиканцы проголосовали лендлиз, но правительство (демократы) не имеет пока желания, его применять.

А виноват конечно же американский бизнесмен, так как он за республиканцев.
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14.10.2022 12:03 Відповісти
Ось що гроші роблядь з людиною. Скурвився...
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14.10.2022 12:11 Відповісти
Ти працюєш безкоштовно, живеш на подояння та ночуєш безоплатно у підвалі?! Ні???!!! А звідки в тебе гроші?! Мабуть таки вимагаєш оплату за свій труд, бо інакше не зможеш жити?! А хто і з яких коштів сплатить працівникам Starlink? За які кошти збудувати нові супутники, запустити на орбіту та витратити кошти на їх підтримку???!!! ОТОЖ!!!
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14.10.2022 12:51 Відповісти
Ну, Маску колись теж допомогли...Пітер Тіль ітд. Коли дупа с теслою и старлинксом була
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14.10.2022 15:25 Відповісти
Та він тільки і виліз за допомогою уряду США, він фактично підставна особа, такий собі актор. Тому і Трамп його називає bullshit actor. Трамп свої думки не вміє приховувати, це факт. Почитайте американські джерела, та ж Тесла була зроблена фактично не завдяки йому, а проти, бо він міг лише звільняти справжніх спеціалістів без жодного приводу, намагатися впровадити відразу те що йому приснилося, що так і не зробили досі, але привело до мільярдних втрат, доки від нього весь топменеджмент почав звільнятися сам. Держава в нього вклала 5 млрд. доларів, а він почав її шантажувати.
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14.10.2022 18:01 Відповісти
Ілон Маск - все ж елементарно!
Цк ж наскільки я відірвався від Великої Епохи Варезу (warez), коли програми роздавалися безперервним потоком, а крякалися ще до виходу в продаж... а бралися не тому, що потрібні хоч мінімально - а because you can.
Starlink - це "шаровари" (shareware).
Shareware (software) is provided to its users free for a limited period of time after which (software) needs to be paid. Поки не заплатиш (чи не крякнеш), софт буде про це нагадувати, або перетвориться на каліку з вимкненими функціями.
Один-в-один.
"компанія Маска заявила, що "більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink, як це було раніше". У листі міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад 120 млн дол. до кінця року і може обходитися у близько 400 млн дол. протягом наступних 12 місяців."
Ото і все, ссподи...
Так, певно, і планувалося з самого початку.
Shareware.
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14.10.2022 12:12 Відповісти
Хороша спроба. Але це вам не комунізм, а бізнес.
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15.10.2022 03:11 Відповісти
Спочатку вимолили допомогу у Маска й на весь світ прославляли й гордились, потім коли він написав дурноватий твіт замість ігнору чи хоча б іронії почали дружно посилати нах, треба думати що говорите особливо якщо ви кируєте державою, навіть першокласник краше себе контролює ніж наші керівники.
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14.10.2022 12:13 Відповісти
якби Маск у твітері послав на юх подоляка чи кого-там не було з нашої влади його б славили і дякували ще завзятіше, а так...скурвився...20 доларів воно і в африці і в америці 20 доларів
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14.10.2022 12:49 Відповісти
Дубль: Ти працюєш безкоштовно, живеш на подояння та ночуєш безоплатно у підвалі?! Ні???!!! А звідки в тебе гроші?! Мабуть таки вимагаєш оплату за свій труд, бо інакше не зможеш жити?! А хто і з яких коштів сплатить працівникам Starlink? За які кошти збудувати нові супутники, запустити на орбіту та витратити кошти на їх підтримку???!!! ОТОЖ!!!
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14.10.2022 12:55 Відповісти
є причинно-наслідкові звязки.
Якщо ти постиш - платіть гроші за старлінк то всі подумають -треба платити.

А якщо ти спершу постиш ********** хотєлкі, потім тупо віднєкуєшся мовляв я не я і хата не моя, а потім постиш - плати гроші то тут всі зрозуміють правильно - скурвився!
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14.10.2022 13:01 Відповісти
Так от Ігор і не переплутай послідовність, бо ВІСІМ місяців всіх усе задовольняло, а коли У ВІДПОВІДЬ НА ВІДВЕРТЕ ХАМСТВО, надали рахунок, то почалося НОВЕ ХАМСТВО з так знайомими українцям з 2019 року репліками "барига"???!!! А РЕАЛЬНИМИ БАРИГАМИ стали ті, хто це слово використовував у 2019-му найбільше - ЗЕЛЕНЬСЬКІЙ та його "команда", та ще й хами! А )(уйлівськи хотєлкі саме Зеленьській та "слуги" попершу задовольняли, з відводом військ, припиненням забезпечення армії та скороченням деяких частин, закриттям ракетної програми, а зараз за спинами таки РЕАЛЬНИХ героїв такими, мать їх, "патріотами" стали, що нема куди вже нагороду їм начіпляти!!! ЗА БАЗАР ТРЕБА ВІДПОВІДАТИ!!!
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14.10.2022 13:22 Відповісти
все так...тільки в кінцевому рахунку буде страждати народ воюючої країни, як до речі , було весною у випадку з хамством в адрес штанмаєра...то чому б не відділити мухі отдєльно, пиво отдєльно
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14.10.2022 13:33 Відповісти
з приводу "хамства" Мельника. Ви, котрі тут сидите взагалі не в контексті внутрішньої кухні політичної Німеччини. Все він нормально написав. Зрозуміло, що стороні Шольця це не сподобалося і вони почали ґвалт. Однак інші сторони все нормально сприйняли, бо...

Шольц таким і є. нікчема, котра вилізла після пані штазі Меркельші. Сіра посередність, яка боїться приймати рішення і ховається за затягування вирішення майже усіх важливий питань в Німеччині ( не тільки стосовно України). А затягує, бо посередній бюрократ, а не державний діяч. В Німеччині скоро буде серйозна зміна владного істеблішменту, бо ці посередності дістали всіх: і пересічних і бізнесменів і інтелігенцію.

Тому Мельник тут ні до чого. Що з Мельником, що без нього було б те ж стосовно України. І як би не активна частина народу Німеччини, то ці мудаки до цих пір би вигадували синоніми слова "занепокоєність"
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15.10.2022 11:37 Відповісти
думаю ху-ло ему отвалило 100к или лям долл за твит. Но мы знаем, что у ху-ла необходимо забирать любые деньги, будет меньше на оружие. Поэтому пусть себе пишет что хочет, это для вменяемых ничего не меняет
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14.10.2022 13:43 Відповісти
Дядька! Это для тебя 100 лямов-марсианские деньги. Только одна Тесла, где Маск мажоритарий стоит БОЛЕЕ 700 МИЛЛИАРОДОВ ДОЛЛАРОВ. Прописью написать? Сто лямов - большая сумма, но за такую мультимиллиардер явно не поведеться.
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14.10.2022 17:25 Відповісти
Може перестанете копіпастити одне і теж. Платівку заїло? Він вимагає оплату раз в 15 більше від заявленою 1600 доларів замість 110.
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14.10.2022 18:04 Відповісти
Відкривай свої цифри, "математик"

Побачимо хто і що хоче.
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15.10.2022 03:17 Відповісти
Дві цифри в реченні зрозуміти не можете? Чи не тому кому хотіли написали?
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15.10.2022 03:36 Відповісти
почитав тебе, Танчик. ти увесь час в своїх дописах в цій темі плутаєш причинно-наслідкові моменти (я думаю, що спеціально) . З твоїх слів: займаєшся бізнесом - не лізь туди, де ти профан. А зараз кожна вівця і козел раптом вирішили, що їхня думка дуже важлива і озвучують де попало і як попало.
Он нехай Твіттер купує, його за язик про його купівлю ніхто не тягнув... бізнесмен )))

Нехай до тебе дійде, що його допомога ще добре, однак:
1. вона не безкоштовна;
2. він з цієї допомоги має гарний ганж (для тебе поясню - найкращої реклами, ніж військові дарма чекати), маємо розуміти, що компанія, а не він же надає зв'язок, який ефективний, однак такий зв'язок не один у світі);
3. тобто мовчати, бо воно дурне і пропонує нам надалі смерть?

Давай зруйнуємо твій дім для початку, а потім дамо тобі зв'язок суперовий і будемо тебе з твоїм ворогом мирити на принципах,озвучених цим дятлом тупорилим. Гарний інженер (ще є питання між іншим до цього твердження) і багато грошей не дають право бути бараном і лізти туди, де ти тупий, хоча, наскільки відомо з американських джерел - він ще мудак той...
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15.10.2022 10:26 Відповісти
Хамство повинно бути наказаним, а сьогоденне керівництво України та його призначенці, як той же Мельник, дуже часто ним займаються як шпана без огляду на наслідки для України. Так вже було у відносинах з Німетчиною з боку ОПи ЗЕзидента, так ведуть себе "слуги" зі своїми опонентами та по відношенню до виборців!!! Це по перше, а по друге послуги є послугами. Не можливо вести бізнес безкоштовно, інакше він просто перестане існувати, тому той, хто називає Маска "баригою" за прохання розпочати фінансування обслуговування та забезпечення зв'язку Starlink або тупий, або падлюка. Ні у кого не виникає питань чому ВІН ОСОБИСТО потребує оплати за свій труд? Може згодні працювати безоплатно та померти з голоду та безхатчинками???!!! А чому вимагаєте це від інших???!!! У Starlink працюють люди, супутники треба за якісь гроші виробляти та запускати на орбіту, підтримувати у роботі, а це все вимагає прибутку. Тому не вимагайте альтруїзм за чужий кошт!!! А хамів давно пора гнати геть, бо вони нічим не кращі за хамів з Московії!!!
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14.10.2022 12:46 Відповісти
Якшо шо, то того Мельника призначив твій патрон Порошенко) А Зеленський - звільнив. І він зараз приватна особа, а не посол.
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14.10.2022 23:20 Відповісти
Може краще порівняльні повні списки призначених і звільнених, хто виявився зрадником?
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15.10.2022 03:32 Відповісти
миск, як завжди, БРЕШЕ! бо ВСІ термінали були куплені по ринкових цінах і він не надав ЖОДЕН безкоштовно! також більшість часу за кожен термінал платилась ПОВНА вартість за кожен місяць (тобто СТО БАКСІВ) і тільки декілька тижнів назад ціну було знижено!!!
і 100 млн. нібито втрат для миска до кінця цього року Є ПОВНОЮ БРЕХНЕЮ!!!

єдине, що він зробив типу безкоштовно, хоча це йому і нічого не коштувало - це тупо дозволив терміналам і супутникам спілкуватись над територією України!

хай йде лісом той миск!!! мобільний інтернет в Україні в рази кращий, швидший і дешевший ніж його халтура! приліпити до розвід. дронів сімки наших операторів і користуватись мобільною мережею! проблема вирішена!
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14.10.2022 13:07 Відповісти
Не всі, і з оплатою не на 100%!!! І не забувай, що за термінали він грошей не просить, він просить за зв'язок та програмну підтримку, яка вже не раз потребувала коригування щоб не дозволити рашистам цей зв'язок глушити!!!
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14.10.2022 13:25 Відповісти
Путинская шлюха
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14.10.2022 14:12 Відповісти
Якщо рахувати все без знижок....
Комплект обладнання коштує 499$ поставлено 20 тис. 9,98 млн. $ обслуговування в місяць 120$x20 тис.= 2,4 млн. $, за рік 28,8 млн. $... разом 38,7 млн. $...
Звідки Маск висосав вже потрачені 80 млн. $, а на наступний рік намалював інші 400 млн., якщо обслуговування нинішніх 20 тис. терміналів коштуватиме на рік 28,8 млн. $....
Я розумію, він сумний лох змушений заплатити за свій ****** і програвши суди купити за 44 млрд.$ сміття під назвою "twitter", але дві копійки за старлінки поставлені Україні йому не допоможуть....
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14.10.2022 14:13 Відповісти
Ну звичайно ж ви талановитий бізнесмен і вам відомо, скільки коштує обслуговування станцій з 10x трафіком, наземних станцій, каналів до них, захист від кібератак
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15.10.2022 03:24 Відповісти
Пардон, не 10x, а 100x.
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15.10.2022 03:34 Відповісти
Було б непогано взагалі США націоналізувати SpaceX в цілях нацбезпеки..
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14.10.2022 14:26 Відповісти
викупити, тим більше, що акції падають (мабуть вони були з самого початку роздуті)
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14.10.2022 14:43 Відповісти
аа то виявляється такий хитрий план маска)
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14.10.2022 14:47 Відповісти
а шо - ні? Людина, яка розводить західний світ, обіцяючи колонізувати Марс, не може розвести примітивну частину українців?
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14.10.2022 14:53 Відповісти
от тобі й аутист - зрозумів, що настає банкротство, треба шукати гроші. Аби виглядіти справедливим, говорить дурниці щодо української незалежності. На підхваті тисячі корисних ідіотів клянуть маска чим попало, він "абіжається" і вимагає "справедливу" ціну. Мовляв завдяки моїм рішенням ви прискорюєте перемогу, а не тупо постите котиків у пейсбуку. А отже - відслюнюйте по справжньому.
Нічого лічного, просто бізнес. Ну загине вас на тисячі більше, я тут при чому.
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14.10.2022 14:51 Відповісти
На Печерських пагорбах шукають різноманітні підстави, щоб реабілітуватись в очах царя лаптеногих за надання дези про бойові дії ЗСУ. Бо знають, що у разі чого їх місцем постійної прописки буде Лефортово.
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14.10.2022 17:50 Відповісти
Хай Зеленський з Коломойським зі своєї кишені платять.
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14.10.2022 19:16 Відповісти
Маск бізнесмен і його слова про відшкодування витрат не є моральним проступком.
Це звичайна бізнес практика. Не бачу проблеми.

Проблема була в його попередніх твітах.
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14.10.2022 20:54 Відповісти
Чёто у меня математика не сходится, 20к терминалов, пусть 120 абонплата получается 2,4 ляма, как он насчитал стопиццот охулионов расходов?
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14.10.2022 23:00 Відповісти
Ще один "читав статтю"
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15.10.2022 03:35 Відповісти
Бабло здолає тільки бабло.
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15.10.2022 04:05 Відповісти
 
 