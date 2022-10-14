Ілон Маск просить Пентагон забрати на себе фінансування Starlink в Україні (оновлено)
Новини БізнесЦензор Технології Фінанси
Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.
Про це повідомляє CNN, посилаючись на документи, які є у розпорядженні журналістів, передає "Європейська правда".
Термінали супутникового зв’язку Starlink від початку повномасштабної війни були життєво важливим елементом для зв’язку українських військових. В Україні їх вже близько 20 тисяч.
Усі термінали були оплачені США, а не надавались компанією Україні за свій рахунок, але SpaceX забезпечувала пільгове обслуговування. Ілон Маск минулого тижня писав, що допомога "коштувала SpaceX $80 млн і до кінця року перевищить $100 млн".
В отриманому CNN документі йдеться, що SpaceX "минулого місяця" – вочевидь, у вересні, надіслала у Пентагон листа з попередженням, що не може надалі так само фінансувати роботу Starlink для України, та просить забрати на себе фінансування терміналів.
У компанії стверджують, що витрати обслуговування до кінця року можуть перевищити $120 млн, а ще за рік – наблизитись до $400 млн, і SpaceX не готова безстроково фінансувати роботу терміналів для України.
Пізніше власник SpaceX Ілон Маск у Twitter підтвердив, що компанія дійсно хоче відмовитися від фінансування послуг супутникової мережі Starlink для Україні
"SpaceX не вимагає відшкодувати витрати, але й не може постійно фінансувати існуючу систему і направити ще кілька тисяч терміналів, які використовують у 100 разів більше даних, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", – зазначив він.
Пізніше Ілон Маск оцінив втрати компанії внаслідок роботи в Україні у $20 млн на місяць.
"Крім терміналів, ми повинні створювати, запускати, підтримувати та поповнювати супутники та наземні станції та платити телекомунікаційним компаніям за доступ до Інтернету через шлюзи. Нам також довелося захищатися від кібератак і перешкод, які стають все складнішими. Витрати наближаються до $20 мільйонів на місяць", – написав Маск у Twitter.
Серед документів, які SpaceX надсилала Пентагону і про які відомо CNN – також прохання, про яке раніше не повідомлялося, надіслане головнокомандувачем Валерієм Залужним Ілону Маску у липні, в якому він просив про ще майже 8 тисяч терміналів Starlink.
Як зазначає CNN, це привідкриває інформацію про масштаби допомоги, яку отримувала Україна.
Нагадаємо, нещодавнот Ілон Маск представив у Twitter бачення "умов" для завершення війни між Україною та РФ. Так, на його думку, одним із ймовірних результатів завершення війни буде формальне закріплення влади РФ над окупованим Кримом та "перевибори" на інших окупованих територіях. За його словами, через те, що в Росії більше населення, "перемога України в тотальній війні малоймовірна". Дописи Маска викликали бурхливу реакцію, на них відреагували українські та іноземні публічні діячі, а також дипломати.
Будь ласка, зачекайте...
2015 рік Розслідування ЗМІ США з'явило що протягом останніх років Tesla та інші компанії Елона Маска користувалися гігантськими приференціями від уряду США. Загальний обсяг субсидій сягає 5 міліардів $$$$$
Отаке воно, ти годуєш компанію, а коли приходить час, що необхідна допомога від цієї компанії, тобі компанія відповідає ... Ідіть лісом
Чи можливо все не так? маск через своє фінансова і медійне становище раптом вирішив, що він усе знає і може казати\писати все що завгодно і всі мають впасти на коліна і бити йому поклони за зв'язок мовчки.Бо він же Маск. А ось Мельник йому пояснив, як приватна особа приватній особі, що ти займайся тим, що знаєш чи вмієш і не лізь туди, де твоє не стояло. І тільки від цих слів до цього мудака дійшло, що він баран в цих питаннях.
Однак тут раптом всі недоучки/фанати маска/супер міжнародні політологи повилазили і почати гнати на всіх, хто їх "бубочке маска" зачепили.
І на закінчення цього посту - я особисто думаю, що такого афериста такого масштабу ще потрібно пошукати. З часом багато речей щодо його бізнесу буде відомо.
Тому перед тим, як такі речі коментувати розберися в дефініціях.
А з приводу "афериста" - це моє бачення багатьох його дій. в цьому моменті час нас розсудить.
І не ліпи Старлінк до цього, бо компанії, де Маск має інтерес, на наданні Україні старлінків зробили собі величезний інформаційних гандікап.
З привожу "листів"... Цей бізнесмен ЩЕ РАНІШЕ написав Пентагону листи щодо оплати старлінків українських вйськових. то що, як будемо рахувати тоді?
Ну, "умнік"?
І ще... коли хтось не маєш аргументів, то почитає навішувати ярлики: називати опонента тролем - це примітивна практика, до котрої вдаються тільки інтелектуально і розумово відсталі особини хомо.
Технічно, для тебе поясню, що існують аналоги старлінків і при тому давно, однак вони тобі ж відомі? правда? бо ти ж освідчена особистість? ))) правда є один момент - вони не такі розпіарені і не мають такої бази супутників - це мінус.
2. Вы хотите чтоб вдруг он таки и вправду обиделся и нам вернули стандартную абонплату за старлинк? $120 в месяц вместо нынешней $60?
Это уже и вправду борзёж. Какая вам разница откуда он для НАС шекели добывает?
P.S.Обижаться на него за твиты не в попад по меньшей мере странно. У чувака СИНДРОМ АСПЕРГЕРА. Устраивать всеобщий шейминг аспергерщика за хреновенькую способность к социализации это всё равно что споткнувшемуся слепому кричать вдогонку "Ты чё творишь дебил? Смотри под ноги!". Завязывайте с этой дикой кринжатиной!
Если по какимто причинам, сейчас уже должно быть платно, и не устраивает цена - то можно просить у когото иного, кто даст бесплатно или дешевле.
Если никто этого предложить не может - то почему обижаться...
По поводу твитов, платно или бесплатно - он же не политик, обычный американский бизнесмен.
Внимание и статьи скорее из-за того, что он в республиканской партии США.
Почемуто мало статей, про украинских депутатов, которые убежали в россию, но им исправно платит зарплату ВРУ.
Это же большая зрада - так как они политики, свои, предали, но им все оплачивает Украина.
Ах да...
Они же не в республиканской партии, поэтому и внимания мало.
А что делать с экспертами, которые наобещали лендлиз на 1 октября, не читая закона, что он действует с мая 2022 по октябрь 2023.
Жданов, в интервью уже сказал, что это Украина виновата, что не просит лендлиз.
Т.е. эксперты обманули всех, сделали завышенные ожидания. А по факту, конгресс демократы и республиканцы проголосовали лендлиз, но правительство (демократы) не имеет пока желания, его применять.
А виноват конечно же американский бизнесмен, так как он за республиканцев.
Цк ж наскільки я відірвався від Великої Епохи Варезу (warez), коли програми роздавалися безперервним потоком, а крякалися ще до виходу в продаж... а бралися не тому, що потрібні хоч мінімально - а because you can.
Starlink - це "шаровари" (shareware).
Shareware (software) is provided to its users free for a limited period of time after which (software) needs to be paid. Поки не заплатиш (чи не крякнеш), софт буде про це нагадувати, або перетвориться на каліку з вимкненими функціями.
Один-в-один.
"компанія Маска заявила, що "більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink, як це було раніше". У листі міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною системи Starlink, яка, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад 120 млн дол. до кінця року і може обходитися у близько 400 млн дол. протягом наступних 12 місяців."
Ото і все, ссподи...
Так, певно, і планувалося з самого початку.
Shareware.
Якщо ти постиш - платіть гроші за старлінк то всі подумають -треба платити.
А якщо ти спершу постиш ********** хотєлкі, потім тупо віднєкуєшся мовляв я не я і хата не моя, а потім постиш - плати гроші то тут всі зрозуміють правильно - скурвився!
Шольц таким і є. нікчема, котра вилізла після пані штазі Меркельші. Сіра посередність, яка боїться приймати рішення і ховається за затягування вирішення майже усіх важливий питань в Німеччині ( не тільки стосовно України). А затягує, бо посередній бюрократ, а не державний діяч. В Німеччині скоро буде серйозна зміна владного істеблішменту, бо ці посередності дістали всіх: і пересічних і бізнесменів і інтелігенцію.
Тому Мельник тут ні до чого. Що з Мельником, що без нього було б те ж стосовно України. І як би не активна частина народу Німеччини, то ці мудаки до цих пір би вигадували синоніми слова "занепокоєність"
Побачимо хто і що хоче.
Он нехай Твіттер купує, його за язик про його купівлю ніхто не тягнув... бізнесмен )))
Нехай до тебе дійде, що його допомога ще добре, однак:
1. вона не безкоштовна;
2. він з цієї допомоги має гарний ганж (для тебе поясню - найкращої реклами, ніж військові дарма чекати), маємо розуміти, що компанія, а не він же надає зв'язок, який ефективний, однак такий зв'язок не один у світі);
3. тобто мовчати, бо воно дурне і пропонує нам надалі смерть?
Давай зруйнуємо твій дім для початку, а потім дамо тобі зв'язок суперовий і будемо тебе з твоїм ворогом мирити на принципах,озвучених цим дятлом тупорилим. Гарний інженер (ще є питання між іншим до цього твердження) і багато грошей не дають право бути бараном і лізти туди, де ти тупий, хоча, наскільки відомо з американських джерел - він ще мудак той...
і 100 млн. нібито втрат для миска до кінця цього року Є ПОВНОЮ БРЕХНЕЮ!!!
єдине, що він зробив типу безкоштовно, хоча це йому і нічого не коштувало - це тупо дозволив терміналам і супутникам спілкуватись над територією України!
хай йде лісом той миск!!! мобільний інтернет в Україні в рази кращий, швидший і дешевший ніж його халтура! приліпити до розвід. дронів сімки наших операторів і користуватись мобільною мережею! проблема вирішена!
Комплект обладнання коштує 499$ поставлено 20 тис. 9,98 млн. $ обслуговування в місяць 120$x20 тис.= 2,4 млн. $, за рік 28,8 млн. $... разом 38,7 млн. $...
Звідки Маск висосав вже потрачені 80 млн. $, а на наступний рік намалював інші 400 млн., якщо обслуговування нинішніх 20 тис. терміналів коштуватиме на рік 28,8 млн. $....
Я розумію, він сумний лох змушений заплатити за свій ****** і програвши суди купити за 44 млрд.$ сміття під назвою "twitter", але дві копійки за старлінки поставлені Україні йому не допоможуть....
Нічого лічного, просто бізнес. Ну загине вас на тисячі більше, я тут при чому.
Це звичайна бізнес практика. Не бачу проблеми.
Проблема була в його попередніх твітах.