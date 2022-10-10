Новий голова Нацбанку пообіцяв сприяти реалізації програм Кабміну

Новий голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний вважає пріоритетами своєї роботи на посаді отримання фінансової допомоги від міжнародних партнерів, а також побудова "нової якості" відносин з Кабміном.

Про це він заявив після представлення колективу НБУ, повідомляє пресслужба регулятора.

"Я розумію, наскільки важливо побудувати нову якість відносин, комунікації, взаєморозуміння, діалогу з урядом. Ми прикладемо для цього максимальних зусиль", – сказав Пишний.

"Вважаю, що побудова нового діалогу між Національним банком і урядом лише поліпшить якість і ефективність всіх монетарних заходів, які застосовує Національний банк для забезпечення цінової стабільності, а також стабільності банківської системи, та сприятиме тим програмам, які будуть реалізовуватися урядом", – додав новий голова НБУ.

Водночас він наголосив на важливості утримання макроекономічної стабільності в країні.

"Я переконаний, що інституційно сильний, незалежний Національний банк – запорука цієї стабільності. Це здобуток і ресурс держави Україна, з якого ми можемо розпочинати вести предметні, сподіваюся, конструктивні, чесні, відверті, непрості перемовини з нашими міжнародними партнерами, щоб отримати той ресурс, який сьогодні необхідний нашій державі, аби вистояти, перемогти і започаткувати програму відновлення", – заявив новий очільник НБУ.

Пишний зауважив, що підтримує "ту політику антикризового управління, яка застосовувалася раніше, і вважаю, що вона наразі приносить плоди".

"Тому мої пріоритети на чолі НБУ очевидні: макрофінансова стабільність, ефективність макроекономічної політики, конструктивні перемовини з нашими міжнародними партнерами, відкриття доступу до тих джерел, які сьогодні нам вкрай необхідні", – підсумував Пишний.

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Як повідомлялося, сьогодні президент Володимир Зеленський представив колективу Національного банку України його нового голову – Андрія Пишного. У зустрічі також взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Верховна Рада 7 жовтня призначила Андрія Пишного головою НБУ. Напередодні, 6 жовтня, Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ).

Увечері 4 жовтня Кирило Шевченко подав заяву про відставку з посади голови НБУ, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям. Він очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Вже вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме – у Національному банку України.