У Німеччині нарахували майже мільйон зареєстрованих біженців з України

З початку повномасштабного російського збройного вторгнення в Україну станом на кінець серпня до Німеччини прибув майже один мільйон українських біженців.

Про це повідомляє федеральне статистичне відомство (Destatis), пише Deutsche Welle.

З повідомлення випливає, що більшість біженців з України прибули у перші місяці після початку війни.

Зокрема, за березень німецькі відомства зареєстрували 431 тисячу, а у квітні – 198 тисяч випадків. З того часу кількість українців, які прибувають до Німеччини, почала знижуватися. Так, у липні до ФРН приїхало 58 тисяч, а у серпні – 70 тисяч українців.

За даними німецької статистики, у серпні цього року Україна залишалася головною країною, звідки прибували біженці до Німеччини. На другому місці знаходиться Румунія. Водночас, статистичні органи зафіксували близько 78 тисяч випадків повернення в Україну. Це означає, що нетто-міграція до ФРН з України за період із лютого по серпень 2022 року становила 874 тисячі осіб.