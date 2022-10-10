Вартість пшениці зросла до тримісячного максимуму після ракетних ударів Росії, – Bloomberg

Ф’ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі зросли до найвищого рівня за більш ніж три місяці, оскільки напад Росії на Київ та інші українські міста посилює занепокоєння, що ескалація війни завадить експорту сільськогосподарської продукції з Чорного моря.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ф'ючерси в Чикаго зросли на 7,9% до $9,5 за бушель, що в межах центів від денного ліміту біржової ціни. Контракти, пов’язані з іншими сортами пшениці, також зросли, як і кукурудза, після вибухів, які сколихнули столицю України вперше за кілька місяців.

Президент Росії Путін пригрозив новими ракетними атаками через день після того, як він звинуватив українські сили в пошкодженні мосту, що з’єднує анексований Крим із Росією. Війна, що загострюється, ставить під сумнів те, чи погодяться обидві сторони – обидві ключові постачальники пшениці та інших культур у світі – продовжити угоду щодо експорту зерна з України, термін дії якої закінчується приблизно через місяць, пише Bloomberg.

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Будь-яке уповільнення в Чорному морі може підвищити ціни на світові продукти харчування, які останнім часом знижувалися. Проблеми з українськими вантажами врожаю вже виникли, оскільки кількість суден, що відправляються, очікують перевірки в Стамбулі, збільшується.

Найактивніший контракт на еталонну пшеницю піднявся на 7,4%, до $9,46 за бушель о 10:06 ранку в Чикаго. Ціни на кукурудзу зросли на 2,7%, до $7,02 за бушель, що є найвищим показником з 22 червня, тоді як соєві боби скоротили зростання й подорожчали на 0,7%. Промислова пшениця в Парижі піднялася до найвищого рівня за більш ніж три місяці.

Росія також атакувала інші українські міста, включно з Одесою, яка є головним центром зернових вантажів і одним із трьох портів, на які поширюється експортна угода. Одеський морський порт був закритий через авіаудари.