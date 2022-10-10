Україна припинить експорт електроенергії через російські ракетні обстріли

Україна тимчасово припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

"Українська електроенергія, яку ми експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови та Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми. Навіть після того, як була зупинена Запорізька атомна електростанція, що більше семи місяців знаходиться в російській окупації, Україна виконувала свої зобов’язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії. Але сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми", – сказано в повідомленні.

"Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Як повідомлялося, за даними ДСНС, внаслідок масованих російських ракетних ударів електропостачання відсутнє у Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській областях.

Разом із тим, уряд України разом із усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів об’єктів. За попередньою інформацією, більшість об’єктів енергетичної інфраструктури можуть відновити вже сьогодні.