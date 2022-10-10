У Росії ініціювали повну заборону на виїзд чоловіків призовного віку

Окупаційна влада Криму ініціюватиме запровадження на всеросійському рівні заборони на виїзд з РФ у період мобілізації для громадян, які перебувають на військовому обліку.

Про це заявив так званий "голова Держради" окупованого Криму Володимир Константінов, повідомляє місцеве агентство РБК:https://www.rbc.ru/politics/10/10/2022/63441cff9a794744c428f875?from=from_main_1.

За його словами, "кримський парламент" опрацьовує можливість внесення відповідних поправок до федерального закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Цими змінами пропонується "встановити чітку заборону на виїзд громадянина Росії, який перебуває або зобов'язаний перебувати на військовому обліку, за межі Росії в період загальної або часткової мобілізації або у воєнний час без дозволу військових комісаріатів, федеральних органів виконавчої влади".

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Як повідомлялося, Врадамір Путін оголосив у Росії із 21 вересня "часткову" мобілізацію для загарбницької війни проти України. За даними місцевих ЗМІ, за два тижні після оголошення Владіміром Путіним мобілізації з Росії виїхали від 700 тисяч до 1 мільйона осіб.

Після оголошення мобілізації місцева влада низки регіонів, зокрема Курської області і Татарстану, заборонили тим, хто перебуває на військовому обліку, залишати регіон. Згодом у Курській області заборону скасували, а в Татарстані влада уточнила, що резервісти зобов'язані погоджувати порядок виїзду та прибуття у військкоматі.

Міноборони Росії, у свою чергу, запевняло, що в умовах проведення часткової мобілізації обмежень на пересування громадян не передбачається.